Hennickendorfer Wünsche zum 650. Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf (MOZ) Weithin grüßt der Wachtelturm des Nachts mit einer leuchtenden 650. Deutliches Zeichen, dass hier gefeiert werden wird. Die Hennickendorfer haben in diesem Jahr Jubiläum. Vor 650 Jahren wurde der Ort erstmalig urkundlich erwähnt. Zwischen Heimatverein, Schule und Kirche entstand in den zurückliegenden Monaten eine enge Zusammenarbeit in der Vorbereitung eines Festprogramms.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550262/

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Rüdersdorf nutzte die Ortsvorsteherin Monika Döppner-Smyzek die günstige Gelegenheit, Geburtstagswünsche an den Bürgermeister vorzutragen. So wäre es ein echtes Geschenk, wenn die Dampferanlegestelle im Stienitzsee endlich repariert würde, so dass Schiffe anlegen könnten. Zum Fest wäre auch eine "gereinigte Bühne am Volkspark" angemessen und man wünsche sich wieder "eine sprudelnde Quelle". "Das kriegen wir hin", reagierte Bürgermeister André Schaller optimistisch.