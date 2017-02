Messe mit Rock im Kloster

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Bereits zum 15. Mal öffnen sich in diesem Frühjahr die Türen zu den Wirtschafts- und Kulturtagen in Angermünde. Am und im Franziskanerkloster wird aufgrund des Jubiläums am Wochenende des 22. und 23. April auch bis in die Nacht hinein eingeladen. Besondere Stars unterhalten Jung und Alt.