Balance zwischen Wachstum und Ökologie

Viele junge Familien, aber auch bereits ältere Menschen wollen die deutsche Hauptstadt verlassen und in den sogenannten Speckgürtel ziehen. Die Vorteile sind überzeugend: Man entflieht der Hektik der Metropole, lebt in grüner Umgebung. Auf der anderen Seite sind die Wege nicht weit, um beispielsweise das kulturelle Angebot in Berlin nutzen zu können.

"Der Druck ist groß, es gibt viele Anfragen nach Wohnraum", sagt Bürgermeister Wilfried Gehrke. Diese Entwicklung berge durchaus Chancen, die genutzt werden müssten. Der Christdemokrat erinnert daran, dass die Kommune zwischen Mitte der neunziger Jahre und 2005 eine erste Wachstumsphase hatte. Danach lag die Einwohnerzahl zehn Jahre lang knapp unter 13 000. "Inzwischen befinden wir uns in der zweiten Entwicklungsstufe", sagt der Verwaltungsleiter. So gebe es erste Wechsel in den Quartieren, die Kinderzahl steige an. "Das stellt die Gemeinde natürlich vor große Herausforderungen", betont Gehrke.

Das Wachstum muss nach Auffassung des Ahrensfelder Bürgermeisters "mit all seinen Facetten gestaltet werden". Die Frage sei: Wo wollen wir hin?Sie könne nicht allein von der Verwaltung oder der Gemeindevertretung beantwortet werden. Vielmehr seien die Bürger aufgerufen, sich aktiv mit Ideen, Vorschlägen und Kritiken in diesen Prozess einzubringen.

Dabei gebe es viele Themen, die gemeinsam angepackt werden müssten. Jeder Ortsteil habe aber auch eine spezielle Entwicklung, die man berücksichtigen sollte. "Ich werbe für eine Diskussionskultur, die uns alle vorwärts bringt", so der Bürgermeister.

Ein Schwerpunkt der kommunalen Arbeit in den nächsten Monaten ist nach Meinung von Gehrke eine "ökologische Wohnumfeldgestaltung". Durch den Eigenheimbau werde zweifelsfrei Landschaft verbraucht. Auf der anderen Seite schauten die Menschen aber auch genau hin, wo und wie sie lebten. "Diese Balance zwischen Natur und Wohnen müssen wir hinbekommen", so Gehrke. Dabei ginge es auch um Fragen wie: "Wollen wir dörfliche Strukturen erhalten oder "Stadt" sein? Soll es einen Mehrgeschossbau geben oder nicht? "Das städtebauliche Konzept muss ohne Denkverbote diskutiert werden", so der Verwaltungschef. Gehrke kündigt in diesem Zusammenhang mehr Informationsveranstaltungen für die Einwohner an.

Nach Angaben der Verwaltung können in Ahrensfelde gemäß dem Flächennutzungsplan noch rund 50 Hektar bebaut werden. Die Hälfte der Flächen sei in Bearbeitung, heißt es. Dazu gehören beispielsweise das geplante Wohngebiet an der Kirschenallee mit zehn Hektar sowie zwei Flächen in Eiche. "Wenn es notwendig ist, müssen wir auch den Flächennutzungsplan ändern", betonte Bürgermeister Gehrke.

Bei der geplanten Ortsumfahrung Ahrensfelde drückt der Bürgermeister aufs Tempo. Das seit Jahren ruhende Planfeststellungsverfahren müsse fortgesetzt und rasch beendet werden, fordert der Christdemokrat. "Die Umfahrung ist für unsere Entwicklung megawichtig".