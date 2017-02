Kunden fordern Banker heraus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wenn es Ärger gibt, kommt der blaue Robur. Und Ärger sowie Protest gibt es in diesem Fall jede Menge. Prompt kommt also der Kleinbus des Fernsehsenders RBB. Das TV-Team will am Freitag Kunden und Banker zusammenbringen. Groß Schönebecks Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs hat den RBB um Hilfe und Unterstützung gebeten. Es geht um die Schließung von Sparkassen-Filialen im Barnim zum 1. Juli, darunter die Groß Schönebecker. Die Forderung der Schorfheider ist klar: Erhalt der Geschäftsstelle mit vollem Service. "Also mit Schalterbetrieb, Geldautomat und Auszugsdrucker", so Buhrs.