Hühner samt Eiern gestohlen

Stolpe (OGA) Elf Hühner und zirka 100 Eier stahlen Diebe in der Nacht zum Montag zwischen 21 und 6 Uhr aus dem Nebengelass einer Gaststätte im Hohen Neuendorfer Ortsteil Stolpe. Außerdem ließen die unbekannten Einbrecher noch diverse Mengen Kupfermetall, eine Laterne und mehrere Leitern aus Aluminium von dem Areal mitgehen. Auf das Gelände gelangten die ungebetenen Gäste, indem sie über den Zaun kletterten. Um das Diebesgut abtransportieren zu können, zerschnitten die Eindringlinge den an der rückwärtigen Hausfront vorhandenen Maschendrahtzaun, so die Polizei.