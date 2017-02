Vogelgrippe bei Puten

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Tucheband (MOZ) Erneut muss massenhaft Geflügel getötet werden. Am Wochenende hatte es verstärkt Tierverluste in einem Putenstall in Alt Tucheband gegeben. Die Untersuchungen bestätigten am Montag die Befürchtung, dass damit ein weiterer Fall von Vogelgrippe den Landkreis erreicht hat. In den zurückliegenden zwei Wochen waren bereits 42 800 Stück Geflügel in drei Mastanlagen in Neuhardenberg vergast worden. Mit der für heute geplanten Tötung erhöht sich die Zahl auf rund 65 000 Tiere.