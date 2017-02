Kurstadt-Dialog wirbt in München

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem Dennis Ferch vom Bürgerforum "Kurstadt-Dialog" in einem halbstündigen Vortrag das Bad Freienwalder Bürgerbudget auf der "Grünen Woche" vorgestellt hat, darf er nun sogar in München über dieses Thema referieren. Bei den 19. Münchner Tagen für nachhaltiges Landmanagement am 13. und 14. März geht es um gleichwertige Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem Land gegenüber der Stadt. Bei dem Themenblock "Perspektiven auf dem Land" stellt er das Bad Freienwalder Modell vor.

"Die Stadt wird durch das Bürgerbudget über ihre Grenzen hinaus bekannt", freute sich Dennis Ferch über den Erfolg. Wenngleich dem "Kurstadt-Dialog" noch eine Menge Arbeit bevorsteht. Denn dem Bürgerforum obliegt es, das erste Bürgerbudget umzusetzen. Die Kämmerei der Stadtverwaltung überprüft lediglich die Vorschläge auf ihre Plausibilität und kalkuliert sie durch.

In Berlin gab es zum Zukunftsforum "Ländliche Entwicklung" eine Begleitveranstaltung mit dem Titel "Demokratie in ländlichen Kommunen - wie Bürgerhaushalte die lokale Bürgergesellschaft stärken". Die Teilnehmer seien aus verschiedenen Gemeinden in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin gekommen. Viele hätten bereits angekündigt, zum Altstadtfest nach Bad Freienwalde kommen zu wollen, wo per Monitor und Touchscreen über das Bürgerbudget abgestimmt wird. Nach dem Vortrag sei eine Frau auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, über das gleiche Thema in München zu sprechen.

Während des Referates des Politikwissenschaftlers Roland Roth, der sich seit 30 Jahren mit Bürgerhaushalten beschäftige, habe er festgestellt, "dass Bad Freienwalde alles richtig gemacht hat", so Dennis Ferch. Das Bürgerbudget war in allen Fachausschüssen diskutiert und von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. "Jahn sagt, das Bad Freienwalder Modell beruhe auf einer basisdemokratischen Entscheidung, weil die Stadtverordnetenversammlung nicht eingreifen kann", berichtet Ferch. Die Kämmerei der Stadtverwaltung prüfe lediglich, ob die Realisierung der Vorschläge 5000 Euro nicht überschreitet, ob der Einreicher mindestens 14 Jahre alt ist, in Bad Freienwalde gemeldet ist und ob die Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Die Stadt kann zum Beispiel nichts auf einem Grundstück investieren, das ihr nicht gehört. In München habe er nun die Gelegenheit aufzuzeigen, wie in Bad Freienwalde Demokratie gelebt wird. "Darauf freue ich mich sehr", sagte Dennis Ferch.