Gronenfelder trumphen auf

"Damit habe ich nicht gerechnet. Beim zweiten Turnier in Prenzlau waren wir in der Halle nur Siebter, hatten wenig Torglück. Heute siegte die Mannschaft, genau wie im Vorjahr", staunte und freute sich Trainer Dirk Baron gleichermaßen. In den ersten fünf Tagesspielen hatten die neun jungen Männer der Gronenfelder Werkstätten nur Siege eingefahren. Zur letzten Begegnung setzte Baron deshalb alle ein. Seine Begründung: "Das ist für sie eine Wertschätzung und für die, die in die Mannschaft nachrücken wichtig für die Spielpraxis."

Nach dem 0:0 gegen den späteren Zweiten, die Christophorus Werkstätten Fürstenwalde, war dem Gastgeber in der Halle an der Sabinusstraße der souveräne Tagessieg mit einem Torverhältnis von 15:1 nicht mehr zu nehmen. Der höchste Sieg gelang mit 5:0 gegen die MOL Werkstätten Strausberg.

"Das ist gut gelaufen, unser Training ist auch gut. Ich bin sehr zufrieden", schätzte gleichermaßen Kapitän Arkadi Niedzwiedzki (28) ein, der seit neun Jahren Fußball spielt. Dass mit David Voigt der beste Torschütze (9) und Alexander Haucke der beste Torhüter aus den eigenen Reihen kam, setzte dem Ergebnis noch die Krone auf.

Die Frankfurter schoben sich mit dem Erfolg in der Gesamtwertung der Landesliga des Behinderten-Sportverbandes Brandenburg um einen Platz auf Rang 3 nach vorn. Die Meisterschaft, in der auch die Fußballer mit geistigen Behinderungen nach den regulären Fußballregeln spielen, ist nun wieder spannend und die Gronenfelder haben sich die Chance eröffnet, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zumindest wenn sie so weiterspielen wie zuletzt. "Da hat mich besonders stolz gemacht, dass die Mannschaft als solche aufgetreten ist. Wir haben ja viele Individualisten, aber es klappt immer besser, dass sie abspielen", beschreibt Dirk Baron.

Brandenburg ermittelt zum 12. Mal die Landesmeister der geistig Behinderten. In der Landesliga und Landesklasse spielen je acht Mannschaften, die ihre sieben Turniere im Modus jeder gegen jeden austragen, zwei davon in der Halle (in Frankfurt fehlte die Prenzlauer Vertretung). Der nächste Spieltag findet am 8. April in Strausberg statt. Der Gastgeber, die MOL Werkstätten, ist erst aus der Landesklasse aufgestiegen. "Die Landesliga ist schon eine andere Hausnummer. Da gibt es mit Frankfurt, Fürstenwalde, Wittenberge und Cottbus spielerisch starke Mannschaften", schätzt Trainer Ralf Majewski ein. Dass seine Spieler nun nicht mehr so oft gewinnen, "stecken sie ganz gut weg. Den Klassenerhalt zu sichern, wird aber schwer", weiß Majewski angesichts der Platzierung am Tabellenende in Frankfurt und gesamt.

Leicht haben es auch die Eberswalder nicht. Trainer Michael Schorsch wollte in Frankfurt nichts schönreden. "Es läuft schlecht. In sechs Spielen haben wir kein Tor geschossen. Uns fehlen drei Spieler wegen Krankheit und Verletzungen, das macht sich sehr bemerkbar". Erst im letzten Spiel gelang gegen die Prignitz Werkstätten Wittenberge ein 1:1 und damit dank des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Strausbergern der sechste Platz.

Gast des Landesturniers war mit Hartmut Gaudeck der Vorsitzende für Freizeit- und Breitensport im Fußball-Landesverband. Er kam gern, denn "bei diesen Turnieren herrscht immer ganz viel Stimmung und eine große Dankbarkeit über jedes Tor". Gaudeck berichtet, dass das letzte Turnier in Landesliga und -klasse wieder als großes Fußballfest stattfindet, in diesem Jahr am 1. Juli in Hoppenrade (Prignitz). Zudem sei Brandenburg eines der führenden Bundesländer, in der "Integration richtig passiert, wo es Kooperationen zwischen Vereinen und Werkstätten gibt". Jetzt würde in den Landesverbänden auch der Inklusionsgedanke forciert, mit dem Ziel Mannschaften zu bilden, in den Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam aktiv sind.

Gronenfelde: Alexander Hauck - Domenic Haase, Adrian Niedzwiedzki, David Voigt, Lars Blankenfeld, Arkadi Niedzwiedzki, Steven Mühlbach, Daniel Niedzwiedzki, Thomas Lademann