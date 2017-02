Geschäfte öffnen an drei Sonntagen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In diesem Jahr wird es drei verkaufsoffene Sonntage in Eberswalde geben. Das Ordnungsamt im Rathaus der Barnimer Kreisstadt hat dafür folgende Termine vorgeschlagen: den 29. Oktober, den 3. Dezember und den 10. Dezember.

Am 29. Oktober wird an und in der Maria-Magdalenen-Kirche ein Reformationsmarkt gefeiert, der würdigt, dass Martin Luther vor 500 Jahren mit dem Thesenanschlag in Wittenberg die Kirche reformierte. Auf den sonst üblichen Erntedankmarkt wird diesmal verzichtet. Der 3. und der 10. Dezember rahmen den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz ein, der jedes Jahr zusätzlich Besucher anzieht.

Im Namen der Mitglieder des Altstadtbummel-Vereins hat dessen Vorsitzender Tom Kräft dem Terminvorschlag aus dem Rathaus bereits zugestimmt - weil es wegen der gesetzlichen Grundlagen kaum Alternativen gebe.