Zwischen Schieberei und Gottesglaube

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Gedrängel und Getuschel im Stadtmuseum: 15 Schüler des Hortes "Dreistein" warten gespannt auf Museumspädagogin Katrin Boßdorf. Sie führt die Erst- bis Viertklässler durch die Dauerausstellung "Aufbruch in die neue Zeit. Schwedt 1945 bis 1958". Am Morgen des letzten Ferientages hört man zuerst noch "Das ist voll langweilig. Ich war schon mit dem Kindergarten hier." Doch schon bei der ersten Station über die Nachkriegszeit in Schwedt lauschen alle gebannt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550274/

"Meine Uroma war auch dabei", meldet sich Leon. Wissbegierig fragt der Achtjährige: "Gibt's noch solche Flyer?" Auf Boßdorfs Frage, wie es nach dem Krieg aussah, kommt es wie aus der Pistole geschossen: "Bomben", "Trümmer", "Explosionen". Und wenn sie selbst flüchten müssen? Da würde die neunjährige Frauke ein Foto der Eltern und Leon Geld mitnehmen.

"Was ist das?" Interessiert bleiben die Schüler vor einer Vitrine mit verrosteten Granaten und Stahlhelmen stehen. Die Überbleibsel des Krieges gleichen Erdklumpen. Gegenüber hängen an dünnen Seilen Pappkartons. Eine Aufschrift lautet "Lore". Ob sie das kennen? "Neee!", schallt es durch den Raum. Vorsichtig nimmt Leon das Loren-Modell raus. Stein für Stein wurde damit aus Schwedt transportiert, um die Kriegsschäden zu beseitigen. Ein Schwarz-Weiß-Foto mit Arbeitern zeigt die sperrigen Vehikel.

200 Gramm Brot pro Tag - das musste reichen. "Das ist ja wenig", wundert sich Leon. Im Karton "Marke" sind Essensmarken mit den jeweiligen Kategorien für Leicht- bis Schwerstarbeiter. Von Fett bis Kleidung wurden alle Güter streng rationiert. Vor einem hölzernen Feldzirkel, der nach der Bodenreform zur Vermessung der Grundstücke diente, zitiert die Führerin: "Ist die Not am größten, ist Gott am nächsten!". Darauf Leon: "Ich glaube auch an Gott!". "Die Geschichten über ihn sind nicht wahr!", hält seine Mitschülerin dagegen. Himmlisch!

Rationaler geht es mit alten Schulutensilien weiter. Griffel und Schiefertafel gehen durch die Kinderhände. Tabakblätter werden aus der Kiste "Schieben" herausgeholt. Der Schwedter Tabak war ein wertvolles Tauschgut. "Schieben war etwas halb Verbotenes", klärt Boßdorf auf. Unauffällig tauschte man es gegen Butter. Am Ende dürfen Leon und seine Mitstreiter mit Kreide ihren Namen auf Schiefertafeln schreiben. Langeweile? Fehlanzeige. "Am liebsten habe ich mir die Waffen angeguckt", strahlt Leon.