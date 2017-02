Workshop zu sozialen Netzwerken

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Damit Eltern und Pädagogen verstehen, wie sich Kinder und Jugendliche in den sozialen Netzwerken bewegen, veranstaltet das Bürgerzentrum Hüfnerhaus einen Workshop. Er findet am 14. März von 15.30 bis 19.30 Uhr im Hüfnerhaus, Adrianstraße 11, statt.

Die Workshop-Reihe "Eltern/Pädagogen-ONLINE: Soziale Netzwerke" soll Antworten darauf geben, welche Möglichkeiten Soziale Netzwerke bieten und was an ihnen fasziniert. Er geht auf Risiken ein und ermöglicht, an einfach zu bedienenden Tablets mit Facebook zu experimentieren und auszuprobieren, wie wir selbstbestimmt mit persönlichen Daten umgehen können.

Um aktiv an der Veranstaltung teilzunehmen und auszuprobieren zu können, ist ein eigener Facebook-Account erforderlich. Deswegen richtet sich die Veranstaltung vorwiegend an Eltern und pädagogisch Tätige, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung einen Facebook-Account haben.

Die Workshop-Reihe der Bundeszentrale für politische Bildung wird von erfahrenen Medienpädagogen begleitet

Eine Anmeldung bis zum 20. Februar 2017 ist erforderlich, Tel. 01520 8988184.