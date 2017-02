Schmidt-Schaller im Burgsalon zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Am 17. Februar ist der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller im Burgsalon in Storkow zu Gast. Bekannt ist er vor allem aus der Krimireihe Polizeiruf 110 des DDR-Fernsehens. Nach zahlreichen weiteren Fernsehrollen ist er seit 2001 als Chefermittler Hajo Trautzschke in der ZDF-Krimiserie SOKO Leipzig zu sehen, wo er derzeit immer wieder über die Rente nachdenkt. "Klare Ansage", sein autobiografisches Buch, dient als Leitfaden des Abends. Die Veranstaltung im Großen Saal der Burg Storkow beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten im Vorverkauf kosten zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.