Fraktionen halten sich bedeckt

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem Amtsinhaber Ralf Lehmann (parteilos) seinen Hut in den Ring geworfen hat, haben vergangene Woche gleich zwei Kandidaten ihr Interesse am Chefsessel im Bad Freienwalder Rathaus bekundet. Die meisten Parteien und Wählerlisten halten sich jedoch noch zurück.

"Bei uns gibt es noch keine Tendenz, wir haben noch nicht darüber diskutiert", sagte Joachim Fiedler, Vorsitzender des Stadtverbandes der Linken und Fraktionsvorsitzender der Partei in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung, am Montag. Vor dem Ende des Monats wird keine Entscheidung darüber fallen, ob die Linke einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Bürgermeisters in Bad Freienwalde präsentiert oder einen der bisher bekannten Kandidaten unterstützt.

Hanno Hemm, Vorsitzender der CDU in Bad Freienwalde und Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung tendiert persönlich dazu, Amtsinhaber Ralf Lehmann (parteilos) zu unterstützen. Eine Diskussion innerhalb der Union in der Stadt gab es jedoch noch nicht. "Wir haben junge Mitglieder, die durchaus in der Lage wären, sich einer Fraktion zu stellen", sagte Hemm. Aber die meisten setzten vorerst an deren Prioritäten in ihrem Leben. Um als Stimme der CDU zu sprechen, will Hanno Hemm die nächste Versammlung abwarten.

Die Fraktion Wählergemeinschaft Inselgemeinden werde keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, versicherte Petra Lunow, Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe in der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung und Ortsvorsteherin von Hohenwutzen. "Ich persönlich werde Jutta Lieske unterstützen", sagte Petra Lunow, die die Mitgliederversammlung der Bad Freienwalder SPD am vergangenen Dienstag als Gast verfolgte. Dort wählten zehn von 26 Mitgliedern Jutta Lieske zur Kandidatin.

Sie habe auch schon mit dem Hohenwutzener Heimatverein gesprochen, der sich möglicherweise ihrer Auffassung anschließen könnte. "Wir wollen uns auch im Ortsbeirat eine Meinung bilden", sagte Petra Lunow. Sie überzeuge die langjährigen Erfahrungen von Jutta Lieske in der Landespolitik. Gut gefallen habe ihr in ihrer Ansprache nach der Kandidatenwahl, dass sie die Ortsteile mit einbeziehen und sie in regelmäßigen Abständen die Ortsbeiratssitzungen besuchen wolle. Nur so wachse Bad Freienwalde weiter zusammen.

Ein Name wird immer wieder genannt: Martin Podoll, Mandatsträger und einziger Vertreter der Wählergruppe "Kurstadt für alle" in der Stadtverordnetenversammlung. "Viele haben mich bereits darauf angesprochen", bestätigte Martin Podoll, "für mich ist das aber kein Thema."

SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Schonert spürt nach eigenen Worten "Aufbruchsstimmung in der Stadt". Die Reaktionen auf die Nachricht der Kandidatur der Landtagsabgeordneten seien "sehr, sehr positiv". Schonert wiederholte seinen Satz: "Wir wollen den Wechsel im Rathaus."

Als dritter Kandidat meldete Rüdiger Wedeking in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung seinen Anspruch an.

Bürgermeister Ralf Lehmann strebt die vierte Amtsperiode an. Seit 1993 hat er den Chefposten im Bad Freienwalder Rathaus inne und konnte alle Versuche abwehren, seine Amtszeit zu verkürzen. Zuletzt wehrte er im März 2016 erfolgreich einen Bürgerentscheid ab, der seine Abwahl herbeiführen sollte. Daraus ging Lehmann gestärkt hervor. Der 54-Jährige blickt auf eine langjährige Erfahrung als Bürgermeister zurück. Lehmann punktet mit dem Stadtbild, das sich in seiner Amtszeit deutlich verändert hat.

Nach bisherigen Planungen wird Bad Freienwalde am 24. September zur Wahlurne gerufen, das steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Bis 67 Tage vor der Wahl können sich Kandidaten melden, wenn sie die Kriterien erfüllen.