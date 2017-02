Kulturbeirat zum Scheitern verurteilt

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Dass in der Barnimer Kreisstadt noch immer ein Antirassismus-Konzept fehlt, sei vor allem der Politik anzulasten, erklärt Ilona Pischel vom Bündnis Eberswalde - und will dies nicht als Selbstkritik verstanden wissen. Sie habe immer zu der Minderheit im Stadtparlament gehört, die es falsch fand, dem Kulturbeirat die Aufgabe überzuhelfen, die Maßnahmen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Eberswalde zu bündeln. Dem Kulturbeirat sei ebenfalls kein Vorwurf zu machen, das Gremium habe nur eine beratende Funktion und es trotz ernsthafter Bemühungen nicht geschafft, Mitwirkende für eine Arbeitsgruppe zu finden, durch die das Konzept erarbeitet werden sollte, schreibt Ilona Pischel weiter.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550280/

Die Volksvertreterin reagiert mit ihrer Wortmeldung auf die öffentliche Kritik, die Dieter Gadischke, Sprecher der Barnimer Kampagne "Light me Amadeus", an der Arbeit von Kai Jahns geübt hatte, der als Leiter der Koordinierungsstelle für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit sowie Geschäftsführer der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark in der Verantwortung steht.

Es wäre erfolgversprechender gewesen, wenn die Stadtpolitik direkt am Ball geblieben und die Arbeit am Antirassismus-Konzept selbst vorangetrieben hätte, urteilt Ilona Pischel. Und nennt es auch in diesem Zusammenhang fatal, dass die Mehrheit der Volksvertreter der Fusion der Ausschüsse für Kultur, Soziales und Integration sowie Bildung, Jugend und Sport zugestimmt habe. So bleibe noch weniger Zeit, sich ernsthaft in Themen einzuarbeiten. Dabei sollte es der Anspruch von Ausschüssen sein, konstruktiv Schwerpunkte zu setzen und dabei ohne Zeitdruck zu diskutieren.