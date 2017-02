Ja-Wort in prachtvollem Ambiente

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Heiraten liegt hierzulande wieder im Trend. Nachdem die Zahl der Eheschließungen im Laufe der Jahre immer weiter abnahm, gaben sich 2015 mehr als 400 000 Paare in Deutschland das Ja-Wort. In der Region kann an den unterschiedlichsten Orten gefeiert werden.

Für viele ist die Hochzeit der schönste Tag im Leben - daher sollte die Trauung auch an einem besonderen Ort stattfinden. Gerade wer nicht kirchlich heiratet, möchte sich häufig in einem möglichst prachtvollen Ambiente das Ja-Wort geben. Im Amtsbereich Neuzelle gibt es gleich mehrere davon: So sind beispielsweise in der Orangerie der Stiftung Trauungen möglich. In barocker Atmosphäre kann hier während der Sommermonate geheiratet werden. Für die Nutzung der Orangerie verlangt das Standesamt ein zusätzliches Entgelt von 200 Euro. Den gleichen Preis zahlen Paare für eine Trauung im Bomsdorfer Schloss, wo der Saal und das Kaminzimmer zur Auswahl stehen. Aber auch das "gewöhnliche" Trauzimmer des Amtes erfreut sich großer Beliebtheit, dieses ist allerdings auf eine Kapazität von 30 Sitzplätzen beschränkt.

Insgesamt gab es im abgelaufen Jahr im Standesamt Neuzelle 55 Eheschließungen. "Unter den Paaren befanden sich auch zwei Männer, die statt einer Ehe eine Lebenspartnerschaft schlossen", berichtet Lars Grunow, der als Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes Neuzelle für das Standesamt verantwortlich ist. Die meisten Eheschließungen fanden im September statt. Darüber hinaus waren die Monate Juni, Juli und August sehr beliebt für eine Trauung. "Achtzehn Paare kamen aus dem Amtsgebiet. Die größere Zahl der Paare haben zwar ihre Wurzeln hier, sind aus verschiedenen Gründen in andere Bundesländer gezogen, zum Heiraten aber in ihre Heimat zurückgekehrt", erzählt Grunow. Für das laufende Jahr liegen dem Amt bereits 30 Anmeldungen zur Eheschließung vor.

Im Standesamt Schlaubetal gaben sich im Vorjahr insgesamt 80 Paare das Ja-Wort - inklusive einer Lebenspartnerschaft. "In unserem Amt heirateten 42 Paare im Rathaus, 18 im Haus Katharinensee, zehn im Gasthaus Schierenberg, sieben im Hotel Kaisermühle, eines im Schützenhaus sowie zwei im Büro", berichtet Amtsdirektorin Ilka Matuschke.

Für 2017 gibt es bereits 34 vorgemerkte Eheschließungen im Schlaubetal. Der Großteil davon hat sich für das Rathaus angemeldet, dazu kommen unter anderem drei Trauungen im Gasthaus Schierenberg sowie eine im Gasthaus Ragow.

Im Amt Brieskow-Finkenheerd wurden im vergangenen Jahr 29 Ehen geschlossen. "Nur eine davon fand außerhalb des Trauzimmers statt. Andere beliebte Orte zum Heiraten gibt es in unserem Amt nicht", sagt Rebecca Labus, im Amt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für dieses Jahr liegen dem Standesamt momentan zehn Anträge auf eine Eheschließung vor.

Die Stadt Eisenhüttenstadt kann derzeit keine Statistik aus dem Vorjahr vorweisen. Martina Harz, als Leiterin Ordnungsverwaltung/Bürgerservice für das Standesamt zuständig, berichtet aber, dass die Gesamtzahlen der Eheschließungen immer wieder schwanken würden. "Unabhängig von den aktuellen Trends ist die Zahl der Hochzeiten natürlich auch von der Jahreszeit abhängig. Am beliebtesten sind bei uns traditionell die Monate Juni bis August", sagt sie.

Trauungen außerhalb des Rathauses sind auch in der Stahlstadt möglich. "Es muss sich dabei um einen dem Anlass entsprechenden und würdevollen Ort handeln. Beispielsweise heiraten Paare immer wieder gerne in der Inselgaststätte. Wenn es sich einrichten lässt, sind wir da flexibel." Maximal drei Trauungen sind an einem Tag im Standesamt Eisenhüttenstadt möglich. "Schließlich müssen die Hochzeiten ja auch vor- und nachbereitet werden und sollen individuell gestaltet sein." Zu zeitiges Planen ist allerdings auch nicht möglich: Einen Termin für die Trauung vergeben die Standesämter in der Regel erst sechs Monate vor der Eheschließung.