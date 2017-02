Schulkrankenschwester nimmt ihren Dienst auf

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres hat in Frankfurt eine Schulkrankenschwester ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird an drei Tagen in der Woche an der Hutten-Oberschule sowie an zwei Tagen an der Lenné-Grundschule tätig sein. In ganz Brandenburg sind 20 Schulen an dem Pilotprojekt beteiligt.