Von der Christenlehre zum Chef

Mehr als 1600 Mitglieder zählt die evangelische Gemeinde in der Stadt derzeit. "Es könnten mehr sein", wünscht sich Michael Eisemann. Die Generation 40/50plus sei recht aktiv, aber insbesondere die 20- bis 30-Jährigen sehe man eher selten, sagt der Ur-Strausberger. Der heute 38-Jährige hatte noch in der DDR die Christenlehre durchlaufen, war dann in der jungen Gemeinde aktiv und wurde schon als Jugendvertreter unter Pfarrer Riebesel in den 1990ern ins Gemeindeleben eingebunden.

Seit 1996 gehört Eisemann dem Gemeindekirchenrat an. "Ich brauchte damals eine Ausnahmegenehmigung, weil ich noch keine 18 war", berichtet er. Unter Rüdiger Bernhardt, dem Vorgänger des jetzigen Pfarrers Tilmann Kuhn, wurde er stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, dem insgesamt neun Personen und der Pfarrer angehören. Eisemann rückte vor etwa anderthalb Jahren an die Spitze und erhielt nach der turnusmäßigen Wahl der Kirchenältesten im Dezember im Januar erneut das Vertrauen.

Die Ältesten organisieren das Gemeindeleben, treffen sich einmal monatlich - meist am ersten Mittwoch des Monats - im Gemeindehaus in der Predigerstraße. "Wir legen zum Beispiel die Ausgestaltung der Gottesdienste fest, Feinheiten im Ablauf", erklärt Eisemann. Das Religiöse, die Predigt, obliege natürlich dem Pfarrer. Die Führungsriege entscheide aber zum Beispiel, was mit dem Geld der Kollekte passiere. "Wir haben gerade beschlossen, dass wir es der Diakonie zweckgebunden für die Unterstützung der Hospizarbeit übergeben", erzählt er.

Natürlich werde auch für eigene Zwecke gesammelt. "Zu tun gibt es ja immer was", sagt der Immobilienkaufmann, der bei der SWG gelernt hatte und nun bei einem Bauträger in Berlin arbeitet. So müssen zum Beispiel Eigenanteile für Förderprojekte wie Restaurierung der Orgel oder des Mittelschiffs aufgebracht werden.

Auch beim Verkauf des ehemaligen Gemeindesaals in der Jungfernstraße hat Eisemann mitgewirkt. Bei solchen Entscheidungen hätten aber auch übergeordnete Kirchengremien ein Wörtchen mitzureden, die längerfristige Entwicklungen und übergeordnete Interessen im Blick haben. In dem Falle sei wichtig gewesen, dass der Erlös in Strausberg bleiben konnte, denn der wurde mit in die Sanierung des Gemeindehauses Predigerstraße 2 gesteckt.

Friedhofsangelegenheiten zählen gleichfalls zu den Dingen, die der Kirchenrat im Blick hat. Alle zwei Jahre würden die Gebühren für das kirchliche Areal an der Berliner Straße überprüft. Die Entscheidung, dass das Büro der Friedhofsverwaltung ins Gemeindehaus zieht, wurde ebenfalls getroffen. Man habe sich seinerzeit wegen des Weggangs von Pfarrer Bernhardt dazu entschlossen, erklärt Eisemann. Ob dies so bleibe, sei offen. "Es gibt Stimmen dafür und Stimmen dagegen", sagt er. Schließlich sei für Ältere der Friedhof gewohnheitsmäßig erste Anlaufstelle.

Ein Schwerpunkt des Gemeindelebens 2017 ist laut Eisemann das Jubiläum der Reformation. Die Strausberger würden sich am 31. Oktober an einer gemeinsamen Aktion beteiligen. Bereits ab März gebe es mittwochs um 19 Uhr im Gemeindehaus, Predigerstraße 2, vom Kirchenkreis Oderland-Spree vorbereitete Gespräche zu biblischen Themen. Diese regionalen Angebote werden mit den Gemeinden Herzfelde, Altlandsberg und Müncheberg durchgeführt. Für Mai werde "ein Highlight" vorbereitet, ein Radio-Gottesdienst. Pfarrer Kuhn habe so etwas schon mitgemacht.

In Vorbereitung seien zudem wieder Sommerkonzerte. Bereits am 15. Februar, 20 Uhr, sind indes Schüler des neuen Kantors Christoph Bornheimer aus der Orgelklasse der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg in St. Marien zu erleben. Bornheimer ist dort Dozent. Der Kantor wird übrigens am 5. März in sein Strausberger Amt eingeführt - bei einem Gottesdienst ausnahmsweise Sonntagnachmittag um 14 Uhr mit Superintendent Frank Schürer-Behrmann.

Eisemann ist übrigens zuversichtlich, dass seine Gemeinde stärkeren Zulauf erhält. Mit Pfarrer Kuhn sei "wieder mehr Leben reingekommen", schätzt er ein. Allein Predigt und Stimme seien ein Grund für viele, wieder in die Kirche zu kommen, und mit der Pfadfindergruppe gebe es eine neue Möglichkeit, junge Leute einzubinden. Nicht zuletzt habe man mit Hilfe von Gewerbetreibenden ein Spielmobil anschaffen können, das über das Gemeindebüro auch an andere vermietet werde.