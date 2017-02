Rentnerin wird Opfer eines Trickdiebstahls

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonntagnachmittag klingelte eine vermutlich polnisch sprechende Frau an der Tür einer 76-jährigen Bewohnerin der Fürstenberger Straße. Die noch Unbekannte gab vor, Kleidungsstücke verkaufen zu wollen und erhielt daraufhin Einlass in die Wohnung. Dort erwarb die Rentnerin dann mehrere Stücke der vorgeführten Ware.