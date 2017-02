BRAWAG: Umweltkeime und Leitungsbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (eb/tms) Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte die BRAWAG über eine Belastung mit Umweltkeimen im Trinkwasser informiert. Ursache waren seinerzeit durch eine beauftragte Baufirma unsachgemäß durchgeführte Baumaßnahmen im Wasserwerk Mahlenzien. Es wurden dabei Staubpartikel in das Wasser eingetragen, auf denen die Keime dann hafteten und im Trinkwassernetz verteilt wurden.

Nachdem sich das Problem in den vergangenen Wochen gelegt hatte, wurde jetzt wieder ein Anstieg der Messwerte festgestellt. Bereits im November hatten von der BRAWAG hinzugezogene Experten vom Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches DVGW darauf hingewiesen, dass damit zu rechnen sei, dass es zu einem "Wiederaufflackern" der Keime kommen könne, wenn sich Partikel, die sich in den Leitungen abgesetzt hatten, wieder in Bewegung setzen.

BRAWAG-Sprecherin Heike Beckmann: "Bei den aufgetretenen Keimen handelt es sich wiederum um solche, wie sie in der Umwelt überall vorkommen, von denen also keine besondere Gesundheitsgefährdung zu erwarten." Das Trinkwasser sei weiterhin ohne Einschränkungen nutzbar. Wenn es denn aus dem Hahn kommt, was im Süden der Havelstadt zum Wochenstart nicht überall der Fall war: ein Rohrbruch auf der 20 Zentimeter dicken Trinkwasserleitung hatte ab Montag gegen 10 Uhr Mahlenzien und die südwestlich gelegenen Orte Wenzlow/Grüningen, Boecke, Glienicke, Bücknitz, Steinberg/Grebs, Viesen, Rogäsen und Zitz für Stunden trocken gelegt.