Debatte zum Breitband-Ausbau

Müllrose (MOZ) Über den Ausbau des Breitbandnetzes will die Stadtverordnetenversammlung heute um 18 Uhr im Rathaus beraten. Dadurch soll eine schnellere Internet-Versorgung erreicht werden. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich auf rund 80 800 Euro.

Grundlage ist Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom Oktober 2015. Zweck der Förderung ist die Unterstützung bei der Errichtung eines hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in unterversorgten Gebieten bis zum Jahr 2018, in denen in den nächsten drei Jahren keine private Erschließung geplant ist. Als unterversorgte Gebiete zählen Areale mit einer Internet-Übertragungsgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit je Sekunde. Nach Abschluss der Maßnahme sollen mindestens 95 Prozent der Haushalte im jeweiligen Gebiet eine Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit je Sekunde mittels Glasfasernetz zur Verfügung stehen. Die Förderung des Breitbandausbaus belaufen sich auf 90 Prozent der Ausbaukosten - davon übernimmt der Bund 50 Prozent und das Land 40 Prozent. Der Eigenanteil der jeweiligen Kommune beträgt zehn Prozent der Ausbaukosten.

Die Planungsorganisation und Umsetzung wird für das gesamte Areal durch den Landkreis Oder-Spree geführt. Das Amt Schlaubetal soll eine Vereinbarung mit dem Landkreis unterschreiben, welcher einen Förderantrag für das gesamte Planungsgebiet stellen wird.

Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf insgesamt mehr als 800 000 Euro; der Förderanteil des Bundes wird auf rund 387 000 Euro veranschlagt, der des Landes auf knapp 310 000 Euro. Der Eigenanteil der Stadt Müllrose wird in der Vorlage mit rund 80 800 Euro veranschlagt. In der Beschlussvorlage für die heutige Sitzung heißt es zu Begründung: "Der Breitbandausbau ist als Investition in die Zukunft zu sehen, da die Informations- und Kommunikationstechnologie den Menschen und Unternehmen der Stadt Müllrose neue Chancen und größere wirtschaftliche Erfolge ermöglicht."

Allerdings ist das Vorhaben, namentlich der Müllroser Eigenanteil, in der Kommune nicht unumstritten. Bedenken hat auch Bürgermeister Detlef Meine. Er habe sich über das Projekt informiert, der Ausbau bedeute, dass man die schnelle Leitung bis zu einem bestimmten Punkt in Müllrose verlegen würde. Von dieser Station aus würden Kabel zu den Häusern und Betrieben führen - "das sind aber die alten Leitungen, da wird nichts geändert. Damit ist für die Kunden letztlich kaum was erreicht", erläuterte er.

Die Frage sei, wer denn die Modernisierung der Leitungen zwischen dieser Station und den Müllroser Häusern übernimmt und finanziert. Wenn die Stadt jetzt der Vorlage zustimme, dann übernehme man Kosten in Höhe von rund 80 800 Euro. "Aber erreichen wir was damit für unsere Familien?". Detlef Meine kündigte an, dass er die Vorlage für die heutige Sitzung mit "Skepsis" betrachte.

Deutliche Zustimmung kommt hingegen von dem Stadtverordneten und Unternehmer Ulrich Zimmer. Er gehört der Fraktion Parteiunabhängige Wählergemeinschaft Müllrose (PWM) an. "Wir müssen jetzt in die Zukunft investieren", erläuterte er. Müllrose brauche diese neue, starke Leitung. Diese sei auch für die Müllroser Unternehmen wichtig, auch im Gewerbepark, dort ist der Sitz des Unternehmens von Ulrich Zimmer, habe man noch die alten Leitungen. Wichtig sei, dass die Stadt sich jetzt für den Ausbau der Breitband-Leitungen entscheide, für die Verbindung von der Verteilerstation zu den einzelnen Häusern werde sich sicher noch eine Lösung finden lassen.

In vielen Gesprächen mit Einwohnern, Geschäftsleuten und Reisenden, aber auch mit Familien, die nach Müllrose ziehen wollen, erfahre er immer wieder, welche Bedeutung ein schnelles Internet spiele. "Dies ist bei vielen eine ganz zentrale Frage", schilderte Ulrich Zimmer seine Erfahrungen. Er befürworte daher die Vorlage für die heutige Sitzung, so sein Fazit.

Auf der Tagesordnung für die Beratung im Rathaus steht ferner das Thema "Errichtung eines Gildebaums". Der Antrag ist von der gemeinsamen Fraktion PWM, CDU und FDP eingebracht worden. Der Gildebaum soll auf der Festwiese in der Nähe der Kreuzung Beeskower Straße/Mixdorfer Straße errichtet werden. Die Planungskosten werden von der Stadt getragen, dafür sind rund 2000 Euro vorgesehen. Die Anfertigung des Baumes soll die Unternehmerschaft finanzieren. Mit diesem soll die Tradition der Innungen gewürdigt und für die Zukunft des Handwerks geworben werden.