Müllrose setzt auf junge Familien

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Alle 19 Baugrundstücke auf dem Gelände Porths Land im Süden der Kommune sind verkauft, auf vielen Arealen hat man bereits mit der Errichtung der Einfamilienhäuser begonnen. Am Montag erkundigte sich Müllroses Bürgermeister Detlef Meine bei einem Rundgang über den Fortgang der Bauarbeiten. "Wir kommen gut voran", sagte Silvio Rahmig von der Firma Holzbau GmbH in Diensdorf. Bei winterlichen Temperaturen waren Mitarbeiter des Fachbetriebes mit dem Decken des Daches eines dieser Häuser beschäftigt. Die Holzbau GmbH ist für Zimmer- und Dacharbeiten zuständig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550287/

Aufschwung im Schlaubetal: Über den Fortgang der Bauarbeiten auf dem Gelände Porths Land informierte sich am Montag Müllroses Bürgermeister Detlef Meine (r), dabei sprach er auch mit Silvio Rahmig von der Firma Holzbau GmbH in Diensdorf.

Aufschwung im Schlaubetal: Über den Fortgang der Bauarbeiten auf dem Gelände Porths Land informierte sich am Montag Müllroses Bürgermeister Detlef Meine (r), dabei sprach er auch mit Silvio Rahmig von der Firma Holzbau GmbH in Diensdorf. © MOZ/Ralf Loock

"Wir freuen uns, dass alle Parzellen verkauft sind und die Häuser jetzt entstehen", sagte Detlef Meine. Die Kommune war Eigentümerin des Landes und hatte am 14. Januar 2016 als Verkäufer von Baugrundstücken den Bebauungsplan Porths Land vorgestellt. "Die erzielten Erlöse geben uns als Stadt die Möglichkeit für unsere jüngsten Bürger eine neue Kita mit 30 Plätzen im U3-Bereich zu finanzieren, wobei wir nicht auf Fördermittel verzichten wollen", erläuterte Detlef Meine.

Der Standort Porths Land sei gerade für Familien mit kleinen Kindern interessant, befinden sich doch in unmittelbarer Nähe Kita und Grund- und Oberschule Müllrose. Am 1. Januar 2017 hatte Müllrose 4598 Einwohner, dies sind 61 mehr als im Vorjahr. In der Stadt hofft man nun, dass man auch im nächsten Jahr einen entsprechenden Zuwachs vorweisen kann.