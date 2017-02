Feuchte Füße am Zehdenicker Amselweg

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Den Zustand des Amselweges als desolat zu bezeichnen, wäre schon ein wenig untertrieben. Pfützen und Schlamm, der Fußgänger schnell mal bis zur Wade versinken lässt, treiben so manchen Anlieger zur Verzweiflung. Nicht einmal mit einer adäquaten Beleuchtung kann die Straße aufwarten. Und an diesem Zustand wird sich so bald nichts ändern, jedenfalls nicht vor dem Jahr 2020 - denn soweit reicht das Investitionsprogramm der Stadt. Und den Amselweg sucht man dort vergebens, wie ein Anwohner jüngst in einer Einwohnerfragestunde kritisch anmerkte.