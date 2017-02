Lexikon-Verfasser feiert 90. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Bauingenieur Heinz Lewerenz erarbeitete er in mühevoller Kleinarbeit eine Liste der Gefallenen und Vermissten Bad Freienwalder des Zweiten Weltkrieges. Diese Aufstellung fand großes Interesse. Gleichermaßen hat Ullrich Künkel nach seiner Flucht aus der DDR als Heimatkreisbetreuer für den Kreis Oberbarnim und Herausgeber einer periodischen Schriftenreihe eine ständige Verbindung mit seiner Heimatstadt aufrechterhalten. Das spiegelt sich in der Verbindung der Vereinigten Chören Rinteln mit dem Handwerker-Männerchor wider. Im Bad Freienwalder Heimatkalender sind viele interessante Veröffentlichungen von Künkel erschienen, die unter anderem Persönlichkeiten und Freienwalder Originale beschrieben. Als Abonnent der Märkischen Oderzeitung hielt er ständigen Kontakt mit seiner Heimatstadt und dem Kreis. Bei seinen Besuchen in seiner Heimat belebte er alte Bekanntschaften und knüpfte neue Kontakte.