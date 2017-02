Pneumant bezwingt Landesligisten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550296/

"Trotz der Niederlage bin ich mit unserem ersten Test zufrieden", sagt Jochen Meyer. Und der neue SSC-Trainer hat sich auch darüber gefreut, dass er 19Spieler zur Verfügung hatte. Das hat es lange nicht bei den Storkowern gegeben. "Ich wünsche mir, dass ich immer die Qual der Wahl habe", erklärt Meyer, dem als neuer Co-Trainer Spieler Martin Grossmann zur Seite steht.

Bis auf die Dreierkette Daniel Preusker, Christian Sergel und Robert Leopold haben die Storkower Trainer die Mannschaft komplett durchgewechselt. Gastgeber Pneumant, bei dem unter anderem der vom FSV Union Fürstenwalde II (Landesliga Süd) gekommene El Paflo Idriss mitspielte, habe oft frühes Pressing gespielt und insgesamt eine starke Partie abgeliefert. "Das hat mir gut in den Kram gepasst, so konnte ich sehen, was ich sehen wollte", erklärt SSC-Coach Meyer. Nach seinen Angaben haben beide Teams in dem ausgeglichenen Spiel einige Chancen ausgelassen.

Die Storkower, die Letzter in der Landesliga Süd sind, bestreiten am 15. Februar, 19 Uhr, den nächsten Test in Alt Stahnsdorf gegen den Heideseer SV Fortuna Friedersdorf/Gussow.