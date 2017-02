Einladung zur Grünen Messe

artikel-ansicht/dg/0/

Zu einer Premiere lädt die Gemeinde am 20. Mai ein. Dann soll auf dem Gelände des Internationalen Bundes in der Ziegelstraße 16 die erste Neuenhagener Grüne Messe stattfinden. Bei Rathaus-Mitarbeiterin Gabriele Niether laufen dafür zurzeit alle Fäden zusammen. "Wir wollen an diesem Tag rund um IB-Gärtnerei einen Gartenflohmarkt installieren. Und stellen uns vor, dass hier Pflanzen, besonders natürlich solche, die insektenfreundlich sind, angeboten werden. Zum Kaufen und zum Tauschen", sagt Gabriele Niether. Die IB-Gärtnerei, die alte Obstsorten veredelt und züchtet, lädt ein, diese zu besichtigen. Tipps gibt es von Fachleuten, etwa den Imkern, was man als Hobbygärtner alles Gutes tun kann, um eine Artenvielfalt zu befördern. Zu einem schönen Garten gehören natürlich auch Accessoires, Geräte und Übertöpfe. Auch solche können auf dem Flohmarkt angeboten werden. "Bis zum 6. Mai können sich Interessierte bei uns anmelden. Es gibt keine Standmieten", sagt die Verwaltungs-Angestellte.

Abgerundet wird der Flohmarkt durch Naturkosmetik, eine Ausstellung der Kleintierzüchter aus Hoppegarten und natürlich Speisen und Getränke. Vorgespräche gibt es bereits mit Gärtnereien und Bioläden, aber etwa auch Apotheken, was man tun kann, wenn ein Insekt zugestochen hat. Kinder werden animiert, Insektenhotels zu bauen. Dafür werden noch Materialien gesucht.

Bis es aber Mai ist, wollen die Akteure die Frühjahrs-Pflanzzeit nutzen, um sichtbar in Neuenhagen einiges zu verändern. So ist in Zusammenarbeit mit dem Nabu geplant, die Fasanerie zu bepflanzen. Dazu sollen zeitnah Freiwillige aufgerufen werden, mit anzupacken. Nabu und Imker haben eine Pflanzliste mit heimischen Gehölzen und Stauden erstellt, die dann in den Boden gebracht werden sollen. "Viele Pflanzen, die heute angeboten werden, haben zwar wunderschöne Blüten, produzieren aber nur noch wenig Pollen und Nektar", weiß Gabriele Niether. Nach und nach, so ihr Ziel, sollen auch die kleineren Verkehrsinseln bienenfreundlich bepflanzt werden.

Imker Wolfgang Fischer will ein bis zwei Bienenvölker spenden, die künftig am Einstein-Gymnasium zu Hause sind. Dort wird eine Imker-AG aufgebaut, die Gymnasiasten und Fallada-Grundschüler gleichermaßen begeistern soll. In den kommenden Wochen soll an der Dahlwitzer Straße eigens ein Bienenhaus gebaut werden. Das Material stellt die Gemeinde zur Verfügung.

Und auch das Haus der Begegnungen und des Lernens ist aktiver Mitstreiter von "Neuenhagen summt". Dort wird eine Ausstellung vorbereitet, in der über Insekten informiert wird, es aber auch Bildungsmaterial geben soll.

"Es gibt in Neuenhagen viele Menschen, die sich seit Langem darum bemühen, Wildbienen und anderen Insekten etwas Gutes zu tun. Mit dem Beitritt zu dieser bundesweiten Aktion - auch die Gemeindevertreter unterstützen mit dem Beitrittsbeschluss im vergangenen Jahr diese Aktion - können wir die vielen Einzelaktionen bündeln, bekannter machen und mehr Mitstreiter gewinnen", sagt Gabriele Niether. Beschlossen haben die Gemeindevertreter auch, dass bestimmte Grünflächen im Ort weniger häufig im Jahr gemäht werden, um Wildkräutern, und damit auch Insekten, eine Chance zu geben.

In den kommenden Tagen will die Verwaltungs-Angestellte auch mit den Landwirten rund um Neuenhagen Kontakt aufnehmen. Blühstreifen, so verrät sie, sollen dann thematisiert werden.

Wer Interesse hat, sich an der Grünen Messe am 20. Mai von 10 bis 14 Uhr zu beteiligen, oder Materialien spenden will, wendet sich an: Gabriele Niether, Tel. 03342 245-654, Karen Braunstein, Tel. 03342 245-870, oder Nicole Mirus, Tel. 03342 245-321.