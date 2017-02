Filmfestival erneut auf dem Eibenhof

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Das Kulturprogramm auf dem Eibenhof in Bad Saarow findet auch dieses Jahr eine Fortsetzung. Während der Sommermonate kommen teils hochkarätige Künstler auf die Gutsanlage auf der Halbinsel Alte Eichen. Den krönenden Abschluss bildet vom 14. bis 17. September wieder das Festival "Film ohne Grenzen", als Schirmherrin und Moderatorin einer Talkrunde ist wieder Barbara Schöneberger dabei.

Zuvor steht in der Kulturscheune, die im Winter als Reithalle genutzt wird, unter anderem ein Abend mit Franziska Troegner auf dem Programm (12. August). In den vergangenen Jahren waren die Auftritte der Schauspielerin stets ein Publikumsmagnet. Beim Abschlusskonzert des "Meisterkurses Gesang" ist am 2. September wieder Thomas Johannes Meyer, einer der gefragtesten Heldenbaritone der Welt, live zu erleben.

"Wir hoffen, mit dem Programm das vielfältige kulturelle Angebot am Scharmützelsee zu bereichern und dabei der Tradition des Ortes gerecht zu werden. Das Publikum erwartet, dass hier etwas Besonderes geboten wird", sagt Angela Grabley von der Agentur Scharmützelseevents. Sie habe bereits viele Angebote weiterer namhafter Künstler auf dem Tisch und blicke daher schon in Richtung 2018.

Die diesjährige Saison beginnt am 25. Juni mit "Fräulein Brehms Tierleben Canis lupus - Der Wolf", einem Theaterstück von Barbara Geiger. Die Vorführung ist bereits ausverkauft - ein Beleg für die Attraktivität des Angebots auf dem Eibenhof.

Das vollständige Programm im Internet: www. scharmuetzelseevents.de