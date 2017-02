Mit Hammer bewaffnet: Maskierte rauben Zeitungsladen aus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin-Charlottenburg haben zwei maskierte und mit einem Hammer bewaffnete Männer einen Zeitungsladen ausgeraubt. Die beiden stürmten am Montagabend in den Kiosk am Kaiserdamm und forderten Geld, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der 69-jährige Inhaber flüchtete daraufhin aus seinem Laden. Die Täter öffneten die Kasse selbst und ergriffen mit ihrer Beute die Flucht.