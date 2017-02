Marode Häuser verschwinden

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Ein altes Toiletten-Häuschen steht verlassen und besprüht im Wald. Ein Stück weiter rottet ein kleines Verwaltungsgebäude vor sich hin. Der Radweg von Grünheide nach Kagel schlängelt sich an den beiden Ruinen am Möllensee entlang. Demnächst sollen sie abgerissen werden. "Wir wollen Entsiegelungsmaßnahmen am ehemaligen Campingplatz Spiegelquellen vornehmen", teilte Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister jüngst im Fachausschuss mit. Der Landkreis habe dafür 15 000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit müsste man in etwa hinkommen, sagte Bauermeister.