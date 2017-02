Stühle gesucht!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (Intern) Das neue Projekt der Brandenburger Bürgerbühne feiert am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Studiobühne mit "Jacke wie Hose" von Manfred Karge Premiere. Gemeinsam mit den Mitgliedern der Bürgerbühne steht die Schauspielerin Anna Böttcher auf der Bühne, in der Regie von Boris von Poser. "Jacke wie Hose" beschreibt ein Leben über die Zeitspanne von fast siebzig Jahren hinweg - im Rahmen einer Zeitreise durch die deutsche Geschichte. Das Stück beginnt und endet in Brandenburg, der Stadt, in der der Autor Manfred Karge geboren und aufgewachsen ist. Das Team der Brandenburger Bürgerbühne benötigt für die Inszenierung verschiedene Stühle aus Brandenburg, die ihre eigene Brandenburger Geschichte geschrieben haben. Damit werden sie Teil des Bühnenbildes und stellen die verschiedenen Lebensstationen der Titelheldin Ella-Max dar. Gesucht werden einfache, sehr stabile Stühle, wie sie in der Küche oder einem Arbeitsraum verwendet werden.