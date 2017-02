Elektrische Herdplatte löst Feuer aus

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Nur zwei Tage nach dem Großfeuer in Lagerräumen nahe des Bahnhofs hat die Fürstenwalder Feuerwehr am Montag erneut zu einem Brand ausrücken müssen. Einsatzort war diesmal die Lortzingstraße in Süd. Dort konnten die Einsatzkräfte allerdings sehr schnell löschen. Eine Frau kam mit Verdacht auf einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Brand gelöscht: Fürstenwalder Feuerwehrleute verstauen nach Beendigung ihres Einsatzes in der Lortzingstraße ihr Material wieder am Fahrzeug.

Kurz nach 10 Uhr machte sich eine ganze Armada von Feuerwehrautos auf den Weg in die Reifenwerksiedlung. Von dort war ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Etwa 30 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wehr sowie der ehrenamtlichen Löschzüge Mitte und Nord machten sich in sieben Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, auf den Weg.

Vor Ort stellte sich das Feuer dann als kleiner heraus als befürchtet. "Wir haben zum Löschen nur 30 Liter Wasser gebraucht", sagte Einsatzleiter Hans-Joachim Schmidt. In einer Mietwohnung im ersten Obergeschoss hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen eine elektrische Herdplatte entzündet, so die Polizei in einer Mitteilung. Die Kochplatte sei sichergestellt worden und werde nun geprüft.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Räume übergriffen. Auch die benachbarten Wohnungen blieben unversehrt. Die 69 Jahre alte Mieterin der Brandwohnung wurde nach Angaben des Einsatzleiters vom Rettungsdienst vorsorglich ins Klinikum nach Bad Saarow gebracht. Nach Ende der Löscharbeiten setzte die Feuerwehr noch einen Überdrucklüfter ein, um die Wohnung von giftigen Gasen zu befreien. Noch vor 11 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Ursache für den Großbrand, bei dem in der Nacht zu Sonnabend ein unbewohntes Gebäude in der Bahnhofstraße 118 ausbrannte, ist indes noch nicht geklärt, sagt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß am Montag. "Die Brandermittler sind draußen. Wir ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung", erklärte sie. Auch zur Schadenhöhe ließen sich noch keine Angaben machen. "Ich kann noch gar nichts sagen, nur dass es ein Totalschaden ist und Einsturzgefahr besteht", erklärte Hans-Jürgen Hoffmann, dem das Gebäude gehört. Der Mann, der bis zu seinem 15. Lebensjahr in Fürstenwalde wohnte und heute in Idar-Oberstein in Rheinland Pfalz lebt, wirkte am Montag noch ganz geschockt. "Ich wollte das Haus verkaufen und habe es deshalb nicht wieder vermietet", erklärte er. Wie bei der derzeitigen Witterung ein Feuer habe ausbrechen können, wundere ihn schon. Er wolle den ganzen Fall nun seinem Anwalt übergeben, sagte Hoffmann.

Etwas weiter sind die Ermittler im Falle des Großbrandes, bei dem in der Nacht zum vierten Advent 2016 eine Lagerhalle der Firma KIV auf dem Pintsch-Gelände niederbrannte. "Der Verdacht der Brandstiftung hat sich bestätigt", sagte Bärbel Cotte-Weiß. Ob es sich um einen Mitarbeiter der Firma, die Kunststoffverpackungen und Einweggeschirr produziert, handele, wolle sie noch nicht sagen: "Zum Täter ermitteln wir noch."