Graffiti-Schmierereien an Ziltendorfer Grundschule

Ziltendorf (MOZ) Die Grundschule "Ziltendorfer Niederung" ist in der vergangenen Woche mit mehreren Graffiti beschmiert worden. Mit grünem Spray wurden an die rechte Seite der Fassade sowie an die Hauswand um die Ecke Schriftzüge gesprüht. Darin wird die Schule auf derbe Weise verunglimpft. "Da letzte Woche Winterferien waren, haben wir die Schmierereien nicht gleich bemerkt. Wir wurden am Donnerstag von einer Horterzieherin, die hinter dem Sportplatz mit den Kindern rodeln war, informiert. Daher gehen wir davon aus, dass die unbekannten Täter am Mittwochabend hier waren", berichtet Schulleiterin Cordelia Becker.

Vandalismus: Die Schmierereien wurden mit grüner Farbe an die Schule in Ziltendorf gesprüht. © MOZ/Hubertus Rößler

Am Freitag war die Polizei vor Ort und nahm eine Strafanzeige auf. "Seit dem vergangenen Spätherbst häufen sich die Vorfälle im Umfeld unserer Schule. Erst war das Vordach der Turnhalle kaputt, dann wurde der Briefkasten zerstört. Außerdem haben wir Spielzeugpistolen auf dem Schulgelände gefunden, das außerhalb der Unterrichts- und Hortzeiten abgeschlossen ist. Und jetzt die Graffiti - da muss es jemand auf unserer Schule abgesehen haben." Sie vermutet, dass es sich bei den Tätern um ehemalige Schüler aus dem Dorf handelt. "Die Polizei hat vor Ort Spuren aufgenommen. Da es geschneit hatte, waren frische Schuhabdrücke zu sehen. Diese führten über den Zaun in Richtung Jugendclub, vor dem auch Reste der grünen Farbe zu sehen waren. Ich habe schon mit den Verantwortlichen gesprochen, so dass wir den möglichen Täterkreis eingrenzen können", sagt die Schulleiterin.

Bereits am Freitag schrieb sie örtliche Vereine und Bürgermeister Danny Langhagel an und informierte sie über den Vorfall. "Ich habe darum gebeten, dass alle die Augen offenhalten und wir so gemeinsam die Täter ermitteln. Noch mehr würde ich mich darüber freuen, wenn sich diese freiwillig bei uns melden und zu ihren Taten stehen." Am Montagmorgen wurden auch alle Schüler über die Vorfälle informiert und belehrt. "Wir möchten nach den wiederholten Vorfällen sämtlichen Vandalismus im Keim ersticken", sagt Cordelia Becker.

Da es sich bei der Schule um ein denkmalgeschütztes Haus handelt, könne man nicht einfach über die Schmierereien drüber malen. "Hier müssen wir in Abstimmung mit dem Amt als neuen Schulträger sowie der Denkmalschutzbehörde über die weiteren Schritte beratschlagen. Die Beseitigung der Schäden an der Fassade wird auf alle Fälle sehr teuer."