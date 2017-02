DHB-Team im Mai gegen den WM-Dritten Slowenien

artikel-ansicht/dg/0/

Die Partie findet am 6. Mai im Gerry Weber Stadion statt und wird live von der ARD übertragen, wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte. Ob bei dem Spiel schon der neue Bundestrainer Christian Prokop das Nationalteam betreuen wird, ist derzeit noch unklar. Das dürfte auch davon abhängen ob seine aktuelle Mannschaft, der Bundesligist SC DHfK Leipzig, bis dahin den Klassenverbleib perfekt gemacht hat.

«Die Partie gegen Slowenien wird für unsere Mannschaft ein echter Härtetest», sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning. «Der slowenische Handball hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt.» Slowenien war bei der vergangenen WM erst im Halbfinale am Gastgeber und späteren Weltmeister Frankreich gescheitert. Nach zwei Auftaktsiegen gegen Portugal und die Schweiz führt die DHB-Auswahl die Quali-Gruppe vor den Slowenen an. Die EM findet Anfang 2018 in Kroatien statt.