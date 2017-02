Der Stadtgarten hat Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Neuruppins Stadtgarten wird in diesem 120Jahre alt. Das Kulturhaus und der Ruppiner Anzeiger suchen unter dem Motto "Zeige deine schönsten Momente aus 120 Jahren" die besten Leserfotos. Diese werden prämiert und in einer Ausstellung gezeigt.

Voller Saal: So gut besetzt war das Kulturhaus selten. Rock-Röhre Doro Pesch gab 2015 ihr erstes Konzert in Neuruppin. Der Abend war restlos ausverkauft und das Publikum begeistert. In diesem Jahr tritt sie wieder auf - am 8. Dezember.

Was ist in den vergangenen Jahrzehnten nicht alles im Kulturhaus passiert? Neuruppiner und ihre Gäste haben dort nicht nur ihre Stars live erlebt. Viele haben dort das Tanzen gelernt, ihren späteren Lebenspartner vielleicht das erste Mal getroffen, die Jugendweihe oder das bestandene Abitur gefeiert und natürlich auch viele schöne Stunden verbracht.

Unvergessen sind die Ereignisse rund um die Wende, als dort die politischen "Sonntagsgespräche" stattfanden. Die Stadtverordneten stellten im Saal mit ihren Beschlüssen ebenfalls die Weichen - unter anderem für den Bau des Parzivals als jüngstes Wahrzeichen Neuruppins. Deutsch-Rocker Rio Reiser gab im Stadtgarten eines seiner letzten Konzerte, bevor er 1996 starb. Und selbst den einen oder anderen Aufschrei hat es im Laufe der Jahre gegeben - nicht zuletzt als die Berliner Band Knorkator auf der Bühne Gemüse häckselte. Der Gemüsebrei und -saft, der danach in Parkett sickerte, war über Wochen Gesprächsstoff in der Stadt. 2011 war der Stadtgarten sogar ein Fall für das Oberverwaltungsgericht. Eine rechtsextreme Partei, die dort ihren Bundesparteitag abhalten wollte, klagte sich quasi in den Saal hinein. Ihre Gegner demonstrierten davor.

Dabei ging es an dieser Stelle einst ganz beschaulich los. Auf einem ehemaligen Gartengrundstück gründete Georg Albrecht Hoeck den "Ratskellergarten", der ab 1850 "Buchows Garten" hieß. 45 Jahre später wurde die Gaststätte abgerissen, weil sie schließlich Platz für den "Stadtgarten" machen musste, wie ihn jeder heute kennt. Der Brauereibesitzer Friedrich Wilhelm Schönbeck war es, der dort investierte. Am 22. April 1897 wurde der neue "Stadtgarten" übergeben. Bis in die 1940er-Jahre war er der größte von vier Sälen in der Stadt, die das Objekt 1936 übernahm. Im Laufe der Jahrzehnte ist dort aber nicht nur gefeiert worden. Während der beiden Weltkriege diente das Haus als Reservelazrett, und auch eine Zigarettenfabrik hatte dort kurzzeitig ein Ausweichlager. Nach 1945 hieß das Haus für etwa drei Jahre "Karl-Marx-Haus", weil dort das Kreissekretariat der SED seinen Sitz hatte. Danach war es als "Stadtgarten - Restauration und Festsäle" bekannt. Erst 1961 bekam der Treffpunkt durch den Titel "Kreiskulturhaus Philipp Müller" - benannt nach dem von Polizisten erschossenen Kommunisten seinen Beinamen. Von 1967 bis 1969 wurde das Objekt zum Jahrestag der DDR umgebaut.

Nach dem Dafürhalten der Denkmalschützer ist das Haus "ein bedeutendes Zeugnis städtischen Lebens in Neuruppins seit dem Ende des 19.Jahrhunderts".

Wie dieses Leben in den vergangenen Jahrezehnten ausgesehen hat, können RA-Leser mit ihren eigenen Erinnerungsfotos belegen. "Gesucht werden schöne und bewegende Motive, die als Zeitdokumente den Eindruck besonderer Stimmungen vermitteln", so Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt. "Ich bin sehr gespannt, was für Aufnahmen die Neuruppiner noch haben", sagte er. Präsentiert werden die gesammelten Bilder in einer Ausstellung und einer Veröffentlichung zum runden Kulturhaus-Jubiläum.

Unter allen Einsendern werden Freikarten und Fan-Pakete der Künstler verlost, die in diesem Jahr in Neuruppin auftreten, sowie eine Digitalkamera, Tank-Gutscheine und RA-Tassen.

Die Fotos bitte bis zum 31. März per Mail an info@kulturhaus-neuruppin.de oder per Post an Kulturhaus Neuruppin, Karl-Marx-Straße 103, 16816 Neuruppin senden. Eine kurze Beschreibung des Motivs, nach Möglichkeit das Aufnahmejahr und den Absender nicht vergessen. Wer noch einen Blick in die schwungvolle Geschichte des Stadtgartens werfen will, findet dazu auch eine Galerie mit RA-Fotos im Internet auf der Seite www.moz.de.