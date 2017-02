Wasserkraftwerk bleibt Streitobjekt

artikel-ansicht/dg/0/

Bredereiche (GZ) Als ziemlich absurd und von einer der juristischen Grundlage entbehrenden Rechtsauseinauseinandersetzung spricht der Betreiber der Wasserkraftanlage Bredereiche, Martin Riedmayer, im Streit mit dem ehemaligen Eigentümer eines Bootssteges am Altarm der Havel, Martin Ross. Dieser klagt seit Jahren vor verschiedenen Gerichten, weil ihm vorgeblich durch Behördenversagen seine Geschäftsgrundlage entzogen worden sein soll. Unsere Zeitung berichtete am 2. Februar. Doch Riedmayer hat Zweifel am Klagegrund: "Inhaltlich wird in Ihrem Bericht ausschließlich die Meinung des Herrn Ross reflektiert - das finde ich schade, denn es wird der Eindruck erweckt, die Behörden würden sowieso tun, was sie wollen und die Gerichte würden ,weltfremd' entscheiden." Dabei sei das Gegenteil der Fall, führt Martin Riedmayer aus. "Zuletzt erhielt Herr Ross beim Verwaltungsgericht Potsdam in einer mehr als zweistündigen Verhandlung umfassend Gelegenheit, seine Standpunkte zu vertreten, was er auch nutzte. Dass das Gericht diesen nicht folgte, hat damit zu tun, dass er nicht darlegen konnte, durch die Entscheidung über die wasserrechtliche Genehmigung in seinen subjektiven Rechten betroffen zu sein. Damit musste das Gericht den sich aus Gesetz und Rechtssprechung ergebenden Regeln entsprechend, die Klage als unzulässig und hinsichtlich des Eigentums als unbegründet abweisen", stellt Martin Riedmayer dazu fest. Von den Anwalt des Herrn Ross fühlte sich Riedmayer schon im Jahr 2006 bedrängt. Das Schreiben des Anwalts vermittelt ihm den Eindruck einer Erpressung. "Aus grundsätzlichen Erwägungen habe ich darauf keine Antwort gegeben", so Riedmayer. Das sei für Herrn Ross der "Startschuss" für die Rechtsausandersetzungen gewesen. Als "Verursacher des veränderten Strömungsverhältnisses" durch die Inbetriebnahme des Wasserkraftwerkes sei Riedmayer verantwortlich dafür, dass die Steganlage des Herrn Ross am Altarm der Havel um zwei Meter versetzt werden müsse, was zu Kosten von 5 000 Euro führen würde. Diese Kosten sollte Riedmayer tragen. Denn, so behauptet der Anwalt in seinem Schreiben: "Zunächst hätten Sie für Ihre Wasserkraftanlage wohl beim Landesumweltamt einen Planfeststellungsbeschluss oder zumindest eine Plangenehmigung nach Paragraph 31 Wasserhaushaltsgesetz erwirken müssen, bevor Sie Ihre Anlage in Betrieb nehmen. Wären Sie so vorgegangen, könnte unser Mandant jetzt nachträglich beim Landesumweltamt beantragen, Ihnen im Wege der nachträglichen Auflage zum Planfeststellungsbeschluss oder Plangenehmigung die Übernahme der Kosten der Verlegung der Steganlage unseres Mandanten aufzuerlegen", heißt es in dem Schreiben des Anwalts, der dann noch schreibt: "Sofern Sie sich aus Anlass dieses Schreibens freiwillig bereit erklären, die besagten Verlegungskosten zu tragen, kann unserem Mandant die fehlende Erlaubnis egal sein. Er wird dies auf Ihren Wunsch hin gern in einer geeigneten rechtsverbindlichen Erklärung verbriefen. Den damit verbundenen Kostenvorteil für Sie sollten Sie nicht unterschätzen."