Oranienburg (OGA) Mit neuen Ideen startet Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn ins Jahr nach dem Stadtjubiläum. Dem Boulevard an der Bernauer Straße will er zu neuer Blüte verhelfen.

Platz für neues Grün: In acht der zwölf Hochbeete ist die Fläche rund um die Linden und Kastanien leer. Sie können neu bepflanzt werden. Für die Pflege werden Paten gesucht. © Klaus D. Grote/OGA

Die Hochbeete sind derzeit ideale Anlaufpunkte für Hunde. Zwölf Beete mit insgesamt 48 Ecken ergeben viele Möglichkeiten, das Beinchen zu heben. Immerhin warten in vier Beeten Stauden auf den Frühling, um wieder zu ergrünen. Doch insgesamt missfällt der Anblick der Beete dem Geschäftsstraßenmanager. Nach der Bepflanzung zur Landesgartenschau 2009 seien die Rabatten in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden, sagt Stefan Wiesjahn. Für eine attraktive Einkaufsstraße sucht er deshalb jetzt Paten, die sich um die Neubepflanzung und Pflege der Beete kümmern.

In Absprache mit Stadtplanungsamtsleiter Christian Kielczynski sollen die Beete zunächst neu hergerichtet werden. Dazu ist teilweise ein Bodenaustausch notwendig. Die in vier Beeten bereits vorhandenen Stauden, es handelt sich um Segge, Storchenschnabel, Immergrün und Bergenis, sollen ergänzt werden. Ein immergrüner Taxus, der sich am Beet nahe der Sachsenhausener Straße befindet, muss verschwinden.

"Die Bepflanzung ist wegen der Baumwurzeln schwierig", sagt Wiesjahn. Die obere Feinwurzelschicht werde deshalb abgetragen, die darunter liegende Schicht aufgelockert. Ein Kompostbodengemisch sowie Hornspäne sollen üppiges Wachstum der neuen Bepflanzung garantieren. Wiederkehrende, winterharte Stauden, Gräser, Farne und kleine Gehölze können in Absprache mit dem Grünflächenamt gepflanzt werden. Giftige oder stachlige Pflanzen sind ausgeschlossen.

Die Neubepflanzung soll im April gemeinsam gestartet werden - zusammen mit Paten, die sich für die Pflege der Hochbeete verantwortlich erklären. Sie halten einen Patenschaftsausweis und auf Wunsch ein Patenschild am Beet. Für mindestens ein Jahr sind sie dann für die Beetpflege verantwortlich. Pro Beet gibt es 50 Euro Zuschuss. Die Bewässerung übernimmt der Stadthof. Sechs Anwohner und Gewerbetreibende sowie eine Oranienburger Musikband hätten bereits ihr Interesse angemeldet, sagt Wiesjahn. "Einigen Anwohnern gefällt der Zustand der Beete einfach nicht."

Zur Verschönerung hat der Geschäftsstraßenmanager weitere Ideen. Die Bänke an den Stufen des Boulevards sollen mit Lehnen einladender werden. Das Laub der kleinen Platanen vor der Geschäftszeile müsse im Sommer und Herbst öfter gefegt werden. So soll der Boulevard wieder zum Flanieren einladen.