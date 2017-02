3500 Euro für die Kinderhilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz (Brawo) Da kann man nur sagen: Hut ab, Cowboys! Auf über 68.000 Euro ist die Spendensumme des Country-Clubs Brandenburg zugunsten der Kinderkrebshilfe bereits angewachsen. Zum 22. Geburtstag des Westernvereins überreichte Clubchef Frank Paul in der Gaststätte Seeblick einen Scheck über 3500 Euro an Jürgen Schulz. Bereits seit 1995 spenden die Westernfreunde die Einnahmen ihres Country-Weekends der Kinderhilfe. Der langjährige Vorsitzende Jürgen Schulz freut sich immer auf den Besuch in Brandenburg: "Das Geld ist für unsere Einrichtung enorm wichtig. Aber als wunderbaren Nebeneffekt habe ich hier im Verein echte Freunde gewonnen." Im September 1995 kam durch eine betroffene Familie im Verein der erste Kontakt zur Kinderkrebshilfe zustande. Ein Jahr später überreichte der Country-Club die erste Spende. Die in den folgenden Jahren auch dank der befreundeten Vereine wie den "Friends of Dance" oder dem "Gambrinus-Road-Club Brandenburg" oder den "Free Biker" aus Burg realisiert werden konnte. Mit dem Geld will die Kinderhilfe in einem neuen Projekt die Geschwister-Unterstützung verstärkt fördern. Denn neben den erkrankten Kindern sind es die gesunden Geschwister, die wenig Aufmerksamkeit oder Zuwendung bekommen. "Zudem wollen wir die Nachsorge der kleinen Krebspatienten verbessern und zum Beispiel ihre kognitiven Fähigkeiten fördern und sie so auf ein geregeltes Leben vorbereiten", erklärte Jürgen Schulz. Unterstützen kann man die gute Sache ganz einfach. Dafür muss man nur beim nächsten Country Fest in der Neuen Mühle dabei sein. Auch nicht waschechte Freunde der Countrymusik kommen dank des abwechslungsreichen Rahmenprogramms und ziviler Eintrittspreise sicherlich auf ihre Kosten.