McGregor und Eliasson begeistern Pariser Publikum

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Das spektakuläre Tanzstück «Tree of Codes» hat das Pariser Premierenpublikum begeistert. Für die rockige Choreographie erhielten der britische Starchoreograph Wayne McGregor, der Lichtkünstler Olafur Eliasson und der Musiker und Komponist Jamie xx am Montagabend in der Oper Garnier stürmischen Applaus.