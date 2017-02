artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Viel Zuzug und ein Mangel an passenden Wohnungen verstärken gerade in Großstädten den Druck auf den Wohnungsmarkt. In den Metropolen fehlten mehr Wohnungen als bisher angenommen, heißt es in einer veröffentlichten Studie des IW und des Immobilienspezialisten Deutsche Invest Immobilien. Mehr als 88 000 neue Wohnungen jährlich müssten bis 2020 allein in den sieben Metropolen entstehen. Der Neubau decke bei weitem nicht die Nachfrage in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, München, Köln.