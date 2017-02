artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Für das Seecafé in der Martin-Luther-Straße in Bad Belzig wird ein neuer Pächter gesucht. In der Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen, Bau und Planung, informierte die Verwaltung darüber, dass der bisherige Pächter den bestehenden Mietvertrag zum 31. Oktober dieses Jahres kündigen will. Eine Einstellung des Geschäftsbetriebes ist bereits zum 1. April 2017 geplant, sodass das Seecafé während der Sommerzeit geschlossen wäre.

Um dieses Szenario zu vermeiden, wurden die Ausschussmitglieder gebeten, über die Zukunft des kleinen Pavillons zu beraten. Mit Blick auf in Kürze anstehende Sanierungsarbeiten stellte die Verwaltung zwei Vorschläge zur Diskussion: Verkauf oder Neuverpachtung. Dessen ungeachtet, empfahlen die Ausschussmitglieder, den Pavillon nicht zu verkaufen und stattdessen über eine zeitnahe Neuausschreibung einen neuen Pächter für das Objekt zu suchen. Nach Aussage des Bauamtsleiters Christoph Grund gibt es derzeit bereits vier unverbindliche Voranfragen zur Anmietung des Objekts.

Dasselbe war 1996 als Veranstaltungs- und Ausstellungspavillon für 219.000 Euro mit einem Förderanteil von noch 87 Prozent erbaut worden. Als Bindeglied in der so genannten "grünen Achse" von Bad Belzig, die sich von der SteinTherme bis in die Innenstadt erstrecken sollte und mit der nicht gelungenen Verwirklichung des Haus des Gastes in der alten Geschwister Scholl Schule dabei selbst auf der Strecke geblieben ist. Während der Pavillon anfangs von der kommunalen Kur Service Belzig GmbH betrieben wurde, suchten später private Gastwirte ihr Glück mit den am Stadionteich idyllisch gelegenen Objekt.

"In den Anfangsjahren war das Café immer sehr gut frequentiert", erinnert sich der Stadtverordnete Lothar Lehmann, der damals im Servicebereich beschäftigt war. Die Außenterrasse direkt am Teich bot großes Erholungspotenzial - auch durch die bei der Eröffnung mit in Dienst gestellten drei Tretboote, mit denen über den Teich geschippert werden konnte. Der war damals auch noch viel größer und der Schilfgürtel hielt sich in Grenzen.

Damit das über gut 115 Quadratmeter Nutzfläche große Seecafé mit der rund 200 Quadratmeter großen Außenfläche während Sommermonate nicht geschlossen ist, haben die Ausschussmitglieder eine Ausschreibung zur Neuvermietung als gastronomische Einrichtung empfohlen. Bis Mitte März können potenzielle Mieter ihr Interesse bekunden. Schon Anfang April soll - um dem Leerstand im Sommer vorzubeugen - die Neuvermietung geregelt werden.