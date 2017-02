Die Frage nach dem Sinn des Lebens

artikel-ansicht/dg/0/

Brück (MZV) "Keine Gnade!" schrieben Rechtsradikale auf ihre T-Shirts und liefen durch"Damals kehrten wir den gnadenlosen Geist aus unserer Stadt. Ja, in Brück soll es Gnade geben für die Menschen", sagt Pfarrer Helmut Kautz.

Michael Wendling wirbt für den Schnupperkurs am kommenden Freitag. Jedermann ist herzlich willkommen.

"Gnade - Zur Freiheit befreit" ist nun das Thema des Schnupperabends am kommenden Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr beim exklusiven Reformationsalphakurs im 500. Jahr der Reformation. Dabei sollen die beiden großartigen Brücker Gestalten der Reformation Gregor von Brück und Michael Stifel zur Geltung kommen.

Der Vortrag ist der Start für den Reformationsalphakurs 2017!

Pfarrer Kautz berichtet: "Aus der Furcht von Gott keine Gnade zu bekommen, nicht gut genug zu sein, entwickelte sich bei Martin Luther die zentrale Erkenntnis: Allein aus Gnade, nimmt Gott mich an! Heute fürchtet sich kaum jemand bei uns vor Gott. Aber die Frage: Bin ich gut genug vor für...? zehrt an vielen Menschen. So brauchen wir heute noch Befreiung. Wirklich? Jeder kann und soll sich seine Gedanken machen über Jesus und den christlichen Glauben. Die Beschäftigung damit bringt immer weiter und viele schöpfen Kraft zum Leben daraus. Wir wollen die zentralen Begriffe und Fragen der Reformation mit diesem besonderen Alphakurs angehen. Es kann ein großes Abenteuer werden!"

Der Alphakurs ist eine Einführung in den christlichen Glauben. Geeignet als Kurs für alle Neugierigen. Abende mit gutem warmen Essen, herzerfrischender Musik, erhellenden Gesprächen und herausfordernder Botschaft. Die Themenabende - mit einem Team von über 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern der Gemeinden unter der Leitung von Pfarrer Kautz - im Pfarrhaus Brück, Straße des Friedens 35, können einzeln besucht werden.

Los gehts am 10. Februar mit dem Schnupperabend "Gnade- Zur Freiheit befreit". Es folgen: 17. Februar "Jesus - Gottes Sohn?"; 24. Februar "Warum musste Jesus sterben?"; 3. März "Glaube - Vertrauen ist alles"; 10. März "Bibel - Das Vaterunser"; 11. März "Alphatag - Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt?"; 17. März "Alle sind Priester! Wie beten wir für Kranke? Heilt Gott heute noch?"; 24. März "Kirche - zwischen Geist und Leitung"; 31. März "Freiheit - Angebot und Verpflichtung"; 7. April "Berufung - Wie mache ich das Beste aus meinem Leben?".

Anmeldungen werden im Pfarramt unter 033844/51730 oder helalkautz@yahoo.de entgegen genommen.

Jedermann ist willkommen, einen Alpha-Kurs zu besuchen und die Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Alpha. Einige wollen herausfinden, ob es einen Gott gibt und was es mit dem Sinn des Lebens auf sich hat. Andere fragen sich, was nach dem Tod kommt. Wieder andere besuchen möglicherweise regelmäßig die Kirche, doch kennen sie vielleicht nur teilweise die Grundlagen christlichen Glaubens. Die Gäste bei Alpha-Kursen kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen und vertreten die unterschiedlichsten Standpunkte, doch alle haben das gleiche Ziel: Herauszufinden, ob Jesus Christus eine Rolle in ihrem Leben spielen kann.