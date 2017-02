Sie nannten ihn Jegg Robot

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Auf der Flucht vor der Polizei versteckt sich Enzo unter einem Schwimmbagger. Dabei tritt er auf Fässer mit radioaktivem Inhalt. Sieht es zuerst so aus, als würde der Kleinkriminelle dies nicht überleben, so zeigt sich kurze Zeit später, dass das Gegenteil der Fall ist. Enzo verfügt plötzlich über übernatürliche Kräfte und erweist sich Verletzungen gegenüber als standhaft. Schnell erkennt er, dass ihm seine neuen Fähigkeiten nutzen können. Und so reißt er Geldautomaten einfach aus der Verankerung oder öffnet die Türen von gepanzerten Fahrzeugen einfach mit der Hand. Im multimedialen Zeitalter ist Enzo schon bald ein Youtube-Star. Das weckt Begehrlichkeiten auch bei anderen Gangstern. So würde ein gewisser Gypsy den neuen starken Mann gern in seiner Ganoventruppe haben. Und ebenfalls punkten kann Enzo bei seiner leicht geistig behinderten Nachbarin, die in ihm die Menschwerdung eines ihrer Comichelden sieht.