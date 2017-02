Barber Shop

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Zehn Jahre sind ins Land gegangen und nicht nur in Calvin's Barbershop hat sich einiges verändert. Mittlerweile ist aus der Männerdomäne ein gemischter Salon geworden. Und die weiblichen Angelstellen wie auch Kunden bringen reichlich frischen Wind in die Diskutierbude. Denn wer hier auf dem Stuhl Platz nimmt, kommt nicht nur wegen des Haareschneidens. Und zu besprechen gibt es viel. Denn die Stadt im allgemeinen und das Viertel im besonderen sind ungemütlicher geworden. Gewalt herrscht auf den Straßen, es gibt viele Tote bei Gangschießereien. Immerhin zählt Calvin zwei der Anführer zu seinen Kunden. Und nachdem ein Junge, der im Shop auch ausgeholfen hat, ums Leben gekommen ist, beschließt die Community, ein Zeichen zu setzen. Wenn für ein Wochenende die Waffen schweigen, wird im Barbershop geschnitten, rasiert, gefärbt und gestylt - für umsonst.

Schon als Rapper war Ice Cube immer ein Mann der klaren Worte. Bei seinen filmischen Ausflügen weicht er von dieser Linie nicht ab. Doch so direkt wie im neuen Barbershop ist er noch nie geworden. Kein Wunder. Chicago ist die Verbrechenshauptstadt der USA geworden und in deren Süden ist der Salon ja angesiedelt. Während das Thema Gewalt auf der Straße also als zentrales über allem schwebt, werden weniger große Aufreger der Gegenwart mitverarbeitet. Ob das Verhältnis jung und alt, Mann und Frau oder aber, dass besonders üppige Hinterteile heutzutage dafür ausreichen, prominent zu sein. Fast als Sitcom angelegt verlässt die Handlung den Shop so gut wie gar nicht. Und es wird natürlich viel und teils auch schnell geredet. Dialog ist hier Handlung, was aufmerksame Zuhörer verlangt, damit nicht die Pointen verloren gehen. Das mag nicht jedermanns Sache sein, aber deutliche Worte gekonnt verpackt können auch sehr unterhaltsam sein.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 111 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Malcolm D. Lee; Ice Cube, Regina Hall, Anthony Anderson; USA 2016