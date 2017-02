Gotham Staffel 2

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Er ist angetreten, die Stadt sicherer zu machen. Doch plötzlich steht Detective James Gordon vor dem Rauswurf. Um seinen Lebenstraum nicht sterben zu lassen, geht der Polizist einen Weg, den er sich hätte nie träumen lassen. Er bittet den Gangsterboss Penguin um Hilfe. Derweil mischt ein anderer die Unterwelt von Gotham auf. Denn Milliardär Theo Galavan sorgt dafür, dass die gefährlichsten Verbrecher aus dem Gefängnis entkommen. So will er sie einerseits für seine Ziele einsetzen und andererseits mit dem Kampf gegen die Schurken Punkte in der Öffentlichkeit sammeln. Noch nicht wirklich ins Geschehen greift Bruce Wayne ein. Denn der junge Master ist gerade erst dabei, die Geheimnisse seines Vaters zu entschlüsseln. Aber es zeigt sich bereits jetzt, welche Rolle ihm einst als Batman zugedacht sein wird.

Die Megametropole zu dessen Zeiten kennt fast jedes Kind. "Gotham" aber geht daran, die Entwicklung dorthin zu zeigen. Ob Superschurke oder Superheld, hier fangen alle mal klein an. Und es ist tatsächlich sehr unterhaltsam zu erleben, wie sich die Sache entwickelt. Um so mehr, als Serienerfinder Bruno Heller das Geschehen noch düsterer macht als gewohnt. In bester Film-Noir-Tradition wird hier die Comic-Basis umgesetzt. Dabei gehen die Filmemacher wenig zimperlich zur Sache. Die Altersfreigabe scheint mehr als gerechtfertigt. Freilich birgt die langsame Entwicklung der Figuren auch die Gefahr, dass das Geschehen langatmig wird. Doch "Gotham" kriegt hier gekonnt die Kurve. Denn geschickt eingestreute Wendungen oder Scharmützel sorgen für einen Aufmerksamkeitsschub. Besonders hoch anzurechnen ist die Charakterzeichnung. Denn schon in frühen Stadien erkennt man sehr gut anhand der Eigenschaften, welchen Superschurken man später vor sich hat. Lediglich die Schwarzblenden für die Werbelöcke im US-Kabel-TV hätte man vielleicht wegschneiden können.

Genre: Action; FSK: 16 Jahr; Laufzeit: 924 Minuten; Verleih: WHV; Regie: Danny Cannon; Drew Powell, Peter Scolari, Anthony Carrigan; USA 2015