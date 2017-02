artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Die Queen hat ihre Winterferien auf ihrem Landsitz in Sandringham beendet. Die 90-Jährige stieg im limonengrünen Mantel am Dienstag in einen Zug in Richtung London. Traditionell verbringt sie mit ihrem Mann Philip (95) das Weihnachtsfest und Neujahr auf dem Landsitz in der Grafschaft Norfolk - und bleibt meist mehrere Wochen.