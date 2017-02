Schildower Feuerwehrauto begeistert Fachmagazin

artikel-ansicht/dg/0/

Als vergangenes Jahr kurz nach Pfingsten das neue Großtanklöschfahrzeug (GTLF) erstmals auf dem Hof des Schildower Depots an der Franz-Schmidt-Straße stand, staunten Passanten nicht schlecht. Das Allrad-Auto sieht aus wie ein amerikanischer Exot, der sich im beschaulichen Schildow verfahren hat. Doch nach Ansicht von Gemeindebrandmeister Reinhard Knaak ist der Tatra aus Tschechien genau das richtige Gefährt für die waldreiche Großgemeinde.

Im Fachmagazin erläutert Knaak ausführlich, warum sich die Kameraden für dieses Großtanklöschfahrzeug entschieden haben. Es soll vorrangig bei der Brandbekämpfung in den Wäldern, auf der Autobahn und an Bahnanlagen zum Einsatz kommen. Deshalb war ein robustes Fahrgestell ebenso notwendig wie ein flacher Aufbau, um möglichst problemlos durch märkische Kiefernwälder fahren zu können. Die polnische Firma WISS, die in Deutschland kaum Aufträge bekommt, hat das Fahrzeug mit Löschmittelbehältern für 9 000 Liter Wasser und 500 Liter Schaummittel aufgebaut. Basis ist ein dreiachsiges Tatra-Fahrgestell. "Im Gelände ist das 26 Tonnen schwere Teil kaum zu stoppen", haben die Experten vom Feuerwehr-Magazin bei einem Test im Summter Wald festgestellt.

Knaak berichtet in der Zeitschrift auch von der besonderen Lackierung. "Früher hatten wir oft mit großflächigen Kratzern im roten Lack zu kämpfen, wenn wir im Wald gefordert waren. Daher haben wir das neue TLF in der Grundfarbe Weiß geordert und mit roter Folie sowie reflektierenden Konturen bekleben lassen", erklärt der Gemeindebrandmeister dem Fachmagazin. Bei der Fachfirma seien die Folienmaße hinterlegt, sodass problemlos Ersatz bestellt und am Schildower Feuerwehrstandort aufgeklebt werden könnte. Mühlenbecker Land hat 330 000 Euro in den neuen Einsatzwagen investiert. "Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv", sagt Knaack mehr als eines halbes Jahr nach dem Kauf.