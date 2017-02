Fiat Fullback: Pritsche für Profis

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Anders als in den USA, wo Pick-ups die Auto-Verkaufsstatistik anführen, bleibt für die Mischungen aus Gelände- und Pritschenwagen hierzulande nur eine Marktnische. Doch die zeigt sich mittlerweile aufnahmefähiger denn je. Der Absatz der für europäische Verhältnisse großen Modelle vom Schlage der VW Amarok, Ford Ranger, Nissan Navara & Co. hat sich in jüngster Zeit auf nahezu 20.000 Einheiten jährlich verdoppelt. Was Wunder, wenn auch Fiat Professional, die Nutzfahrzeugsparte des FCA-Konzerns (Fiat Chrysler Automobiles), in dem kleinen, aber feinen Boomsegment Fuß fassen will.

Fullback heißt der Neuzugang, der schon mit seinem Namen signalisiert, dass er auf jedem Einsatzfeld zurechtkommt. Fullback nennt sich der wohl wichtigste Spieler im Football oder Rugby, ein agiler Verteidiger, der auch nach vorne stürmen kann. Der sowohl mit fünfsitziger Doppelkabine (Double Cab) als auch mit kürzerem 2+2sitzigen Fahrerhaus (Extended Cab) lieferbare Fiat (Längen 5,23 bis 5,31 Meter) schultert rund eine Tonne Zuladung, kann bis zu 3,1 Tonnen an den Haken nehmen und zeigt sich mit zuschaltbarem oder permanentem Allradantrieb samt Geländeuntersetzung auch grobem Geläuf gewachsen. Eine Profipritsche halt, die sich nicht nur als robustes Arbeitstier für Handwerk und Gewerbe, sondern auch als multifunktionales Freizeitfahrzeug für diverse Hobbys mit schwerem Gerät erweist.

Die Statur des Neulings erinnert an den Mitsubishi L200 und das ist keine optische Täuschung. Der Fullback ist ein Mitsubishi mit Fiat-Gesicht. Er läuft gemeinsam mit dem Original in Thailand vom Band. Solche Deals von Marke zu Marke sind in der Nutzfahrzeugbranche weit verbreitet. Wenn demnächst auch Mercedes und Renault in die Pick-up-Nische vorstoßen, wird für beide der Nissan Navara Technikspender sein.

Motorisiert ist der Fullback, der als Double Cab eine 1,52 Meter lange und 1,47 Meter breite Ladefläche bietet (Extended Cab 1,85 x 1,47 Meter) mit einem 2,4-Liter-Turbodiesel, den es in zwei Leistungsstufen (154/181 PS) gibt. Der stärkere Selbstzünder schickt bullige 430 Newtonmeter Drehmoment per Sechsgang-Handschalter oder Fünfgang-Automatik an den permanenten Allradantrieb und sorgt so für souveränes Vorankommen unter allen Einsatzbedingungen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt beachtliche 179 km/h, der Normverbrauch akzeptable 6,9 Liter. Den schwächeren Diesel gibt es generell in Verbindung mit zuschaltbarem Allradantrieb. Wer auf 4x4 verzichten kann, der bekommt auch reinen Hinterradantrieb, aber nur für den Double Cab mit 154-PS-Motor.

Die Preise für den Fiat Fullback bewegen sich auf dem Niveau des Mitsubishi L200. Sie beginnen bei 26.650 Euro (netto 22.400 Euro) für den Extended Cab. Der DoubleCab mit großzügigen Platzverhältnissen für fünf Insassen kommt 2380 Euro teurer. Wolfgang Brekeller