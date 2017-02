Katerstimmung beim BVB vor Pokal-Duell mit Hertha

artikel-ansicht/dg/0/

Dortmund (dpa) Fragen an Thomas Tuchel nach Taktik und Personal gab es diesmal ungewöhnlich wenig. Begleitet von großem Medieninteresse musste sich der BVB-Trainer vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Hertha BSC in erster Linie zu einem anderen, unerfreulicherem Thema äußern.