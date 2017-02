Rhinow: eine der kleinsten Städte

artikel-ansicht/dg/0/

Mit den zwei letztgenannten hat Rathenow noch mehr gemein als das Stadtrecht. Die drei Kommunen konnten 2016 ihre 800 Jahre zurückliegenden Ersterwähnungen feiern. Die Siedlungen sind natürlich älter. Denn es handelte sich bei der Ersterwähnungsurkunde um ein Dokument, das Grenzen aufzeigen sollte und nicht neue Siedlungspläne festhielt.

Außerdem sind diese drei Kommunen schon sehr lange Städte - alle erhielten ihr Stadtrecht im Mittelalter. Das bedeutete damals richtig etwas. Denn als Stadt hatte die Siedlung nun das Marktrecht sowie eine städtische Gerichtsbarkeit und das Recht, die Stadt zu befestigen, also eine Stadtmauer zu bauen. In der damaligen Zeit eine wichtige Sache, denn so konnte die Siedlung viel besser verteidigt werden.

Für Rathenow bedeutete die Verleihung des Stadtrechts im Jahr 1295 durch Otto IV., Markgraf von Brandenburg, gleichzeitig das Ende als Burgstandort. Es ist überliefert, dass der Markgraf erlaubte, die Burg abzutragen und ihre Steine für die Errichtung der Stadtmauer zu nutzen. Rathenow war im Mittelalter und auch danach eine sogenannte Immediatstadt, die direkt dem Markgrafen und keinem anderen Lehnsherren unterstellt war.

Das wesentlich kleinere Friesack mit heutzutage nur rund 2.500 Einwohnern war ebenfalls ein Burgstandort und konnte 2002 den 675. Jahrestag der Stadtrechtsverleihung feiern. Die Fliederstadt ist die Jüngste derer, die noch im Mittelalter das Stadtrecht verliehen bekommen haben. Die älteste Stadt im Westhavelland ist tatsächlich das kleine Rhinow. Seit 1281 darf sich der Ort als Stadt bezeichnen.

Dass keine der drei Städte ihre Rechte über die Jahrhunderte wieder verloren hat, ist ob ihrer wechselvollen Geschichte durchaus verwunderlich. Es war gar nicht so unüblich, dass Städten das Stadtrecht wieder aberkannt wurde. Heutzutage passiert das aber meist nur noch, wenn die Stadt in eine andere Stadt eingemeindet wird oder mehrere Städte zu einer neuen Stadt vereinigt werden.

Rhinow ist sogar eine der kleinsten Städte in ganz Deutschland. Mit seinen rund 1.700 Einwohnern erfüllt die Stadt eigentlich nicht mehr die Mindestanforderungen, die heutzutage an das Stadtrecht in Deutschland gestellt werden. Allgemein gelten 2.000 Einwohner als Untergrenze. In der brandenburgischen Kommunalverfassung steht gar in Paragraph 1 Abschnitt 3, dass Gemeinden erst mit 35.000 Einwohnern durch Rechtsverordnung zu Städten werden. Auf Antrag beim Ministerium des Innern kann eine Gemeinde aber auch schon mit einer geringeren Bevölkerungszahl das Stadtrecht erhalten.

In § 9 Absatz 2 ist zu lesen, dass es neben der Einwohnerzahl noch auf "Siedlungsform und ihre kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse" ankommt. In der dazugehörigen Verfahrensrichtlinie steht, dass im Berlin fernen Raum 5.000 Einwohner ausreichen, um einen Antrag auf die Bezeichnung Stadt stellen zu können. Daneben müssen aber noch weitere Voraussetzungen gegeben sein: Die Bebauung sollte geschlossen sein, Handel, Dienstleistungen und Gewerbe sollen im Kern vorhanden sein und außerdem auch kulturelle Einrichtungen. "Die Stadt soll als zentraler Ort zugleich Arbeitsplatz-, Wirtschafts- und Wohnstandort sein."

Das Stadtrecht bietet heutzutage übrigens nicht mehr so viele Vorteile wie noch im Mittelalter, rechtlich sind Städte und Gemeinden seit 1935 gleich gestellt. Premnitz, als jüngste Stadt im Havelland, erhielt ein Jahr nach Falkensee im Jahr 1962 das Stadtrecht und hat das seinem Aufschwung zum Industrie- und Chemiestadt zu verdanken.