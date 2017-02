Spieleklassiker für die Party

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Blinde Kuh, Luftballontanzen und Reise nach Jerusalem sind Spieleklassiker, die von Eltern und Erziehern immer noch zu Kindergeburtstagen angeboten werden. Allerdings muss man nicht wenigen Kindern, die bereits mit elektronischen Möglichkeiten in Berührung kamen, schon mehr bieten, damit es wirklich lustig wird. Die Schüler der Spektrum-Förderschule hatten aber gerade an einfachen Spielen mit viel Interaktion ihre Freude. Am Freitag feierten neun der Kinder und Jugendlichen im Alter von neun bis 17 Jahren in den Räumen des Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe e.V. (LAB) eine kleine Faschingsparty. "In der Woche der Winterferien hatten wir für die Schüler wieder ein tägliches Ferienprogramm angeboten", so Anja Knopf, seit Ende vorigen Jahres neue Leiterin des Familienentlastenden LAB-Dienstes. "Die Faschingsfeier ist traditionell der Abschluss der Ferien." Seit dem ersten Ferientag unternahmen die Schüler viel gemeinsam. Dazu gehörte ein Tag mit sportlichen Aktivitäten, ein Winterspaziergang und ein Märchentag. Am Tag vor der Faschingsfeier bastelten die Kinder mit den LAB-Betreuern und "Spektrum"-Einzelfallhelfern gemeinsam die Deko für die Party. Auch die Kostüme wurden teilweise selbst gestaltet. Emely nahm einfach ein weißes Bettlaken und bemalte es. Zur Party verkleidete sie sich so als freundlicher Geist. Die anderen wählten traditionelle Kostüme wie Indianer, Cowboy und Polizist. Bevor sich die Schüler gemeinsam am kleinen Buffet mit Schokomuffins und Schaumküssen stärkten, ging es zur Musik mit einer Polonaise quer durch den Raum.