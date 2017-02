In Rathenow: "Sugar baby love"

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Wir sind gern hier inWir sind für Sie da. Sie sind die wahren Fans. Sie schätzen die Musik der 60/70-er Jahre", begrüßte Veranstalter Rudi Hoppmann die Zuhörer im nahezu ausverkauften Theatersaal des Kulturzentrums. In der vorigen Woche gastierten erneut mit "The Archies", "The Animals", "The Rubettes feat. Bill Hurd" und "The Tremeloes" wieder vier Bands der 1960- und 1970-er Jahre zur diesjährigen `Damals´-Tour in

Keith Rush gehörte zu den Musikern, die Ende der 60er Jahre die Songs der "Archies" im Studio einspielte. Musikproduzent und 1966 Gründer der Casting-Band "Monkees", Don Kirshner, stellte im Mai 1968 eine neue Band zusammen und produzierte mit ihr im amerikanischen Fernsehen die Cartoon-Serie "The Archies Show".

Die Band spielte nie live, die Musiker blieben anonym. Grundlage für die Serie war die 1942 in Zeitungen veröffentlichte Zeichentrickserie "The Archies". "Sugar, sugar" war Anfang 1969 ihr erster Nummer-1-Hit in mehreren Staaten. Keith Rush sang natürlich auch diesen Titel inDie späteren Songs bis 1972 hatten nur in den USA und Deutschland Erfolg.

Die deutschen Musikfans sind oft sehr treu. So ist es auch bei der zweiten Bands des Abends. "The Animals", 1962 gegründet, lösten sich 1969 auf. Ihr größter Hit war "The house of the rising sun" (1966). 1975 und 1983 kam die Band für kurze Zeit nochmals zusammen. Seit 2001 touren Ehemalige mit neuen Musikern in wechselnder Besetzung als "The Animals & Friends". Mit ihren Alben haben sie seitdem nur noch in Deutschland Erfolg. In Rathenow standen Mitgründer John Steel (Schlagzeug) und Keyboarder Mick Gallagher, kurz 1965 "Animals"-Mitglied, mit auf der Bühne.

"Wenn das so weiter geht, schmeiß ich die Krücken weg", scherzte Gerd Dehnhardt begeistert in der Pause, der wegen eines Unfalls derzeit Gehhilfen braucht. Der Musikfan aus Jerchel ist vor allem wegen der "Animals" zum Konzert gekommen.

"The Rubettes" gibt es wegen eines Rechtsstreits seit den 90er Jahren zweifach. So tourt Sänger Alan Williams mit zwei weiteren Gründungsmitgliedern. Bill Hurd, 1973 Gründungsmitglied, gastierte als "The Rubettes feat. Bill Hurd" schon mehrmals inNeben "Tonight" und "Juke box jive" spielten sie natürlich auch ihren größten Hit aus dem Jahr 1974: "Sugar baby love". Und das Publikum zeigte sich beim Mitsingen des Refrains textsicher. Auch "The Rubettes" haben in Deutschland treue Fans. Während sie Ende der 70er Jahre mit ihren Songs im Heimatland England keinen großen Erfolg mehr hatten, platzierten sie sich in Deutschland noch in den Charts.

"The Tremeloes" steigerten dann noch einmal zum Abschluss des rund dreistündigen Konzerts die Stimmung. Die bereits 1958 gegründete Band hatte bereits Anfang der 60er Jahre im Heimatland England mit "Twist and shout" und "Do you love me?" großen Erfolg. Mit "Silence is golden" wurden sie 1967 musikalisch unsterblich. "Manche Band der 60er Jahr steht nicht mehr auf der Bühne", so Moderator Rudi Hoppmann. "Das ist der Zahn der Zeit."

Seit zwölf Jahren tourt Sänger und Gitarrist Jeff Brown mit "The Tremeloes". Bis zum letzten Jahr stand immer wieder mit Schlagzeuger David Munden ein Gründungsmitglied der Band mit jüngeren Musikern auf der Bühne.